Российские и украинские железнодорожники договорились о стыковочных электричках между Белгородом и Харьковом

Южная железная дорога Украины сообщает, что дополнительные разменные электрички запущены с 11 августа российской ППК «Черноземье» и украинской ЮЖД. Пассажиры вновь назначенного пригородного электропоезда № 6026 сообщением Харьков - Наумовка (ЮЖД) отправляются из Харькова в 15:26 (по киевскому времени), прибывают в Наумовку в 18:27 (по мск). Там они пересаживаются на российскую электричку № 6313 Наумовка — Белгород, которая отправляется из Наумовки в 18:58 и прибывает в Белгород в 19:39 (по мск). Из Наумовки обратно в Харьков эта электричка отправляется в 18:52 (по мск и прибывает в Харьков в 20:02 (по киевскому времени).