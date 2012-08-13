Российские и украинские железнодорожники договорились о стыковочных электричках между Белгородом и Харьковом

Posted 13 августа 2012,, 08:07
Published 13 августа 2012,, 08:07
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Переговоры ППК «Черноземье» и Южной железной дороги начались после акции протеста пассажиров на вокзале в Харькове, о котором сообщало ИА «Бел.Ру». «Учитывая сложившуюся ситуацию на территории Украины, «Российские железные дороги» предлагают руководству Укрзалiзници оперативно разрешить проблемы, возникшие в настоящее время», говорится в официальном сообщении РЖД. Российские железнодорожники передали украинским коллегам план временного расписания международных поездов, который будет действовать до 1 сентября.
Новое расписание электричек предусматривает размен пригородных поездов по станциям Казачья Лопань и Наумовка. Согласно временному расписанию пассажиры будут иметь возможность добраться из Белгорода в Харьков и обратно с пересадкой на приграничной станции, отмечают в РЖД.
Южная железная дорога Украины сообщает, что дополнительные разменные электрички запущены с 11 августа российской ППК «Черноземье» и украинской ЮЖД. Пассажиры вновь назначенного пригородного электропоезда № 6026 сообщением Харьков - Наумовка (ЮЖД) отправляются из Харькова в 15:26 (по киевскому времени), прибывают в Наумовку в 18:27 (по мск). Там они пересаживаются на российскую электричку № 6313 Наумовка — Белгород, которая отправляется из Наумовки в 18:58 и прибывает в Белгород в 19:39 (по мск). Из Наумовки обратно в Харьков эта электричка отправляется в 18:52 (по мск и прибывает в Харьков в 20:02 (по киевскому времени).
Пассажиры вновь назначенного пригородного электропоезда № 6307 (ОАО «ППК «Черноземье», РФ) сообщением Белгород — Казачья Лопань отправляются из Белгорода в 8:37, прибывают в Казачью Лопань в 9:26 (по киевскому времени), пересаживаются на местную электричку и отправляются в Харьков. Обратно из Казачьей Лопани в Белгород российский электропоезд идёт в 10:02 (по киевскому времени), забирая пассажиров, которые отправились из Харькова в 8:20 и прибыли в Казачью Лопань в 9:17 электропоездом ЮЖД № 6014 Харьков — Казачья Лопань. В Белгород российский поезд прибывает в 12:53.
Стоимость проезда между конечными пунктами в пригородном электропоезде Харьков - Наумовка (формирования ЮЖД) составляет 5,5 грн, а в пригородном электропоезде Белгород — Казачья Лопань (ОАО «ППК «Черноземье») — 58 руб.