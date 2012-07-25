За прошедшие сутки в ДТП погиб один и пострадали девять человек

Posted 25 июля 2012,, 06:11
Published 25 июля 2012,, 06:11
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Последней в жизни стала поездка для пассажира «Мицубиси Кольт», который на 34-м километре автодороги Короча - Горшечное столкнулся с «Газелью». По информации ГУ МЧС России по Белгородской области, женщина, управляющая иномаркой, уснула за рулём.
Три водителя не справились с управлением на белгородских дорогах и перевернули свои автомобили. В три часа ночи «Тойота Королла» опрокинулась, врезавшись в дорожное ограждение кольца на перекрёстке улиц Магистральная и Ворошилова в Белгороде. В течение дня в кювет слетели 99-я модель «Лады» в Яковлевском районе и «Мицубиси Лансер» в Корочанском районе. Водитель «Мицубиси» до этого был лишён права управления автомобилем.
Не обошлось и без ДТП с участием пешеходов. В областном центре под колёса попали два человека, переходившие проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Вокзальной.