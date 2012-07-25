За прошедшие сутки в ДТП погиб один и пострадали девять человек

24 июля на дорогах Белгородской области произошло пять автомобильных аварий. Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом случилось в Губкинском районе, где иномарка врезалась в «Газель».

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