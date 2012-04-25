В Белгороде пройдут более 30 праздничных мероприятий в честь 67-й годовщины Великой Победы

Праздничную программу на совещании в мэрии представил начальник департамента образования, культуры, спорта и молодёжной политики Сергей Андреев. По его словам, на площадках 27 советов территорий, у школ, учреждений культуры, торговых центров, предприятий состоятся концерты и творческие вечера с участием коллективов Белгородской области и звёзд эстрады. Героям войны будут переданы поздравления по «Полевой почте». Волонтёры окажут помощь ветеранам в уборке домов, приусадебных участков и мелком ремонте.