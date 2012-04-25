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Posted 25 апреля 2012,, 07:26

Published 25 апреля 2012,, 07:26

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В Белгороде пройдут более 30 праздничных мероприятий в честь 67-й годовщины Великой Победы

25 апреля 2012, 07:26
С 1 по 9 мая в областном центре пройдут праздничные концерты, показательные выступления военнослужащих, спортивные турниры, экскурсии, выставки. Завершит торжества неизменный салют Победы.

Праздничную программу на совещании в мэрии представил начальник департамента образования, культуры, спорта и молодёжной политики Сергей Андреев. По его словам, на площадках 27 советов территорий, у школ, учреждений культуры, торговых центров, предприятий состоятся концерты и творческие вечера с участием коллективов Белгородской области и звёзд эстрады. Героям войны будут переданы поздравления по «Полевой почте». Волонтёры окажут помощь ветеранам в уборке домов, приусадебных участков и мелком ремонте.

В рамках акции «Георгиевская ленточка» на улицах города раздадут 20 тысяч ленточек. Для ветеранов организуют открытый Кубок города по настольному теннису, блиц-турниры по шахматам и шашкам. В городских кинотеатрах будут демонстрировать военно-патриотические фильмы.

Как уже сообщалось ранее, 1 мая торжественно запустят городские фонтаны. С 1 по 6 мая на концерты и музыкальные вечера горожан пригласят парк Победы, Белгородская государственная филармония, Белгородский государственный центр народного творчества.

6 мая на площадке перед Домом офицеров состоится офицерский бал с участием лучших ансамблей бальных танцев.

7 мая на Соборной площади у Вечного огня торжественно откроют Пост № 1. В мероприятии примут участие кадеты общеобразовательных учреждений, ветераны Великой Отечественной войны и участники боевых действий.

8 и 9 мая для ветеранов и жителей Белгорода будут организованы экскурсии по городу.

9 мая празднование 67-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Белгороде начнётся с возложения цветов и венков к Вечному огню, памятникам и обелискам. Затем состоится построение служащих белгородского гарнизона, их прохождение торжественным маршем по Соборной площади и показательное выступление с боевым оружием подразделения института МВД России.

У музея-диорамы пройдёт театрализованный концерт детских творческих коллективов для ветеранов «Поклонимся великим тем годам». В парке Победы откроется выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства и народных художественных ремесел «Мастера Белогорья».

Впервые 9 мая на территории города возле солнечных часов (у Центрального рынка) стартует караоке-проект «Весна сорок пятого года…». Все желающие смогут исполнить песни военных лет.

В парке культуры и отдыха имени Ленина запланированы массовые гуляния, выступление творческих коллективов города. По традиции горожан и гостей Белгорода угостят солдатской кашей.

Вечером в микрорайонах города, у Дворца спорта «Космос», Дома офицеров, в парке культуры и отдыха имени Ленина состоятся праздничные представления «Героям салютует Белгород». Завершится памятный день праздничной программой лучших творческих коллективов города и неизменным салютом в честь Победы, сообщает пресс-служба администрации города.

#Новости#Концерт#Город#Мария#Салют#9 мая
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