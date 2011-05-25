Белгородский силач борется за медали чемпионата России по силовому экстриму

В числе участников турнира, борющихся за право называться сильнейшим атлетом России 2011 года, и белгородский силач Владимир Калиниченко. Владимир участвует в соревнованиях по силовому экстриму с 2006 года и уже через год после дебюта завоевал право выступать за сборную России по этому виду спорта. В классификационной таблице чемпионата России – 2011 после первого этапа В. Калиниченко занимает 3-е место.