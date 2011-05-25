Белгородский силач борется за медали чемпионата России по силовому экстриму

Posted 25 мая 2011,, 06:07
Published 25 мая 2011,, 06:07
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Второй из четырёх этапов соревнований сильнейших атлетов страны состоится 4 июня во Владивостоке. Из-за смерти Владимира Турчинского чемпионат России не проводили в 2010 году. В соревнованиях примут участие спортсмены, выступающие в весовых категориях до 110 кг и свыше 110 кг, сообщает городской портал Владивостока.
В числе участников турнира, борющихся за право называться сильнейшим атлетом России 2011 года, и белгородский силач Владимир Калиниченко. Владимир участвует в соревнованиях по силовому экстриму с 2006 года и уже через год после дебюта завоевал право выступать за сборную России по этому виду спорта. В классификационной таблице чемпионата России – 2011 после первого этапа В. Калиниченко занимает 3-е место.
Победителей чемпионата страны болельщики увидят в телепроекте Профессиональной лиги силового экстрима.