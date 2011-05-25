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Posted 25 мая 2011,, 06:07

Published 25 мая 2011,, 06:07

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородский силач борется за медали чемпионата России по силовому экстриму

25 мая 2011, 06:07
В начале июня мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу Владимир Калиниченко, проживающий в городе Строителе Яковлевского района, примет участие во втором этапе чемпионата России по силовому экстриму «Сильнейший атлет 2011 года».

Второй из четырёх этапов соревнований сильнейших атлетов страны состоится 4 июня во Владивостоке. Из-за смерти Владимира Турчинского чемпионат России не проводили в 2010 году. В соревнованиях примут участие спортсмены, выступающие в весовых категориях до 110 кг и свыше 110 кг, сообщает городской портал Владивостока.

В числе участников турнира, борющихся за право называться сильнейшим атлетом России 2011 года, и белгородский силач Владимир Калиниченко. Владимир участвует в соревнованиях по силовому экстриму с 2006 года и уже через год после дебюта завоевал право выступать за сборную России по этому виду спорта. В классификационной таблице чемпионата России – 2011 после первого этапа В. Калиниченко занимает 3-е место.

Победителей чемпионата страны болельщики увидят в телепроекте Профессиональной лиги силового экстрима.

#Новости#Денис Объедкин#Спорт#Чемпионат России#Калиниченко#Силовой экстрим
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