За контрабандные духи белгородец выплатит 50 тысяч рублей штрафа

Posted 12 января 2011,, 08:54
Published 12 января 2011,, 08:54
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
ИА «Бел.Ру» уже сообщало, что 23 июля 2010 года в Краснояружском районе белгородские таможенники задержали автомобиль УАЗ, двигавшийся из Украины в Россию в обход пункта пропуска. Кузов авто, которым управлял 33-летний житель Красной Яруги, оказался набит тюками с парфюмерной продукцией и боксёрскими перчатками на сумму 2 892 375 рублей.
Краснояружский районный суд признал водителя авто виновным в преступлении по ч. 1 ст. 188 УК РФ «Контрабанда» и обязал его выплатить 50 тысяч рублей штрафа. Кассационная инстанция Белгородского областного суда оставила приговор в силе. Что касается товара, то продукция стоимостью почти три миллиона рублей обращена в доход государства, сообщили ИА «Бел.Ру» в пресс-службе транспортной прокуратуры.