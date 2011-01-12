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Posted 12 января 2011,, 08:54

Published 12 января 2011,, 08:54

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

За контрабандные духи белгородец выплатит 50 тысяч рублей штрафа

12 января 2011, 08:54
Кассационная инстанция областного суда оставила в силе приговор Краснояружского районного суда, который за контрабанду приговорил жителя посёлка Красная Яруга к крупному штрафу.
Сюжет
Суд

ИА «Бел.Ру» уже сообщало, что 23 июля 2010 года в Краснояружском районе белгородские таможенники задержали автомобиль УАЗ, двигавшийся из Украины в Россию в обход пункта пропуска. Кузов авто, которым управлял 33-летний житель Красной Яруги, оказался набит тюками с парфюмерной продукцией и боксёрскими перчатками на сумму 2 892 375 рублей.

Краснояружский районный суд признал водителя авто виновным в преступлении по ч. 1 ст. 188 УК РФ «Контрабанда» и обязал его выплатить 50 тысяч рублей штрафа. Кассационная инстанция Белгородского областного суда оставила приговор в силе. Что касается товара, то продукция стоимостью почти три миллиона рублей обращена в доход государства, сообщили ИА «Бел.Ру» в пресс-службе транспортной прокуратуры.

#Новости#Происшествия#Контрабанда#Мария#Суд#Транспортная прокуратура
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