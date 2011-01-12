За контрабандные духи белгородец выплатит 50 тысяч рублей штрафа

Краснояружский районный суд признал водителя авто виновным в преступлении по ч. 1 ст. 188 УК РФ «Контрабанда» и обязал его выплатить 50 тысяч рублей штрафа. Кассационная инстанция Белгородского областного суда оставила приговор в силе. Что касается товара, то продукция стоимостью почти три миллиона рублей обращена в доход государства, сообщили ИА «Бел.Ру» в пресс-службе транспортной прокуратуры.