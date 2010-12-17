В Белгородской области отметили 20-летие организации Пенсионного фонда России

Posted 17 декабря 2010, 10:21
Published 17 декабря 2010, 10:21
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Первым приехавших на торжественное собрание поздравил первый заместитель губернатора области Олег Полухин. Поблагодарив сотрудников фонда за качественную работу, Олег Николаевич заявил, что областное отделение ПФР по праву считается одним из лучших в России. «Более 1 500 специалистов обеспечивают расчёт и своевременную выплату пенсий почти 470 тысячам белгородцев, а также производят социальные выплаты 365 тысячам ветеранов, инвалидов, Героям Советского Союза, Героям России и другим категориям, оценивает права граждан на дополнительные меры господдержки, выдаёт материнские сертификаты», – прозвучало со сцены.
Руководитель администрации губернатора Белгородской области отметил информационную политику ПФР, стремление фонда использовать передовые технологии: «В ближайшем будущем граждане смогут передавать документы на оформление пенсии в электронном виде». О. Полухин поблагодарил первых руководителей регионального отделения пенсионного фонда – Эльвиру Ермакову, которая в настоящее время является членом Центральной избирательной комиссии России, и Лидию Белую – сейчас заместителя председателя областной избирательной комиссии. После этого вручил почётные грамоты губернатора коллективу ОПФР по Белгородской области, которым руководит Дмитрий Худаев, а также лучшим работникам отделения.
Слова благодарности в адрес «первого из социально значимых институтов» в этот день высказали также председатель региональной Думы Иван Кулабухов, главный федеральный инспектор в Белгородской области Александр Закоржевский и архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн, вручивший управляющему ОПФР Д. Худаеву икону святителя Иоасафа Белгородского.
Наталья Антонова