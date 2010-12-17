В Белгородской области отметили 20-летие организации Пенсионного фонда России

Первым приехавших на торжественное собрание поздравил первый заместитель губернатора области Олег Полухин. Поблагодарив сотрудников фонда за качественную работу, Олег Николаевич заявил, что областное отделение ПФР по праву считается одним из лучших в России. «Более 1 500 специалистов обеспечивают расчёт и своевременную выплату пенсий почти 470 тысячам белгородцев, а также производят социальные выплаты 365 тысячам ветеранов, инвалидов, Героям Советского Союза, Героям России и другим категориям, оценивает права граждан на дополнительные меры господдержки, выдаёт материнские сертификаты», – прозвучало со сцены.