Белгородских кикбоксёров дозаявили в сборную

Posted 16 июня 2010,, 06:59
Published 16 июня 2010,, 06:59
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Приказом вице-президента федерации из состава юношеской сборной по кикбоксингу в разделе «семи-контакт» исключили семь представителей Москвы за «систематическое игнорирование запланированных оплачиваемых мероприятий и демонстративный отказ от участия в плановом учебно-тренировочном сборе в Геленджике».
В этом же приказе дан список кандидатов, которые отправятся на сборы вместо прогульщиков, в их числе – белгородцы Андрей Малышев и Станислав Серый. Ранее в состав сборной был включён Егор Рябчиков. Напомним, что на сборах спортсмены будут готовиться к первенству мира, которое состоится в сентябре-октябре этого года в Белграде (Сербия). А чемпионат Европы (в разделах «семи-контакт», «фулл-контакт» и «сольные композиции») запланирован на октябрь, и пройдёт он в Афинах.