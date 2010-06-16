Белгородских кикбоксёров дозаявили в сборную

В этом же приказе дан список кандидатов, которые отправятся на сборы вместо прогульщиков, в их числе – белгородцы Андрей Малышев и Станислав Серый. Ранее в состав сборной был включён Егор Рябчиков. Напомним, что на сборах спортсмены будут готовиться к первенству мира, которое состоится в сентябре-октябре этого года в Белграде (Сербия). А чемпионат Европы (в разделах «семи-контакт», «фулл-контакт» и «сольные композиции») запланирован на октябрь, и пройдёт он в Афинах.