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Posted 16 июня 2010,, 06:59

Published 16 июня 2010,, 06:59

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородских кикбоксёров дозаявили в сборную

16 июня 2010, 06:59
Всероссийская федерация кикбоксинга исключила из состава сборной команды в разделе «семи-контакт» семь спортсменов за прогулы. Вместо них готовиться к первенству мира и Европы будут другие кикбоксёры, в их числе – два белгородца.

Приказом вице-президента федерации из состава юношеской сборной по кикбоксингу в разделе «семи-контакт» исключили семь представителей Москвы за «систематическое игнорирование запланированных оплачиваемых мероприятий и демонстративный отказ от участия в плановом учебно-тренировочном сборе в Геленджике».

В этом же приказе дан список кандидатов, которые отправятся на сборы вместо прогульщиков, в их числе – белгородцы Андрей Малышев и Станислав Серый. Ранее в состав сборной был включён Егор Рябчиков. Напомним, что на сборах спортсмены будут готовиться к первенству мира, которое состоится в сентябре-октябре этого года в Белграде (Сербия). А чемпионат Европы (в разделах «семи-контакт», «фулл-контакт» и «сольные композиции») запланирован на октябрь, и пройдёт он в Афинах.

#Новости#Спорт#Кикбоксинг#Юля#Сборная#Семи-контакт
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