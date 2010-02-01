В исполнительной власти Белгородской области – кадровые перестановки

Реорганизовано управление по охране окружающей среды – государственная экологическая инспекция Белгородской области. Её функции распределены между департаментом АПК и департаментом строительства, транспорта и жилищно - коммунального хозяйства. Упразднены также Секретариат Совбеза и отдел по обеспечению деятельности межведомственной областной комиссии экологического контроля и охраны окружающей среды Белгородской области.