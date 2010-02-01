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Posted 1 февраля 2010, 16:06

Published 1 февраля 2010, 16:06

Modified Сегодня, 11:10

Updated Сегодня, 11:10

В исполнительной власти Белгородской области – кадровые перестановки

1 февраля 2010, 16:06
В структуре органов исполнительной власти региона произошли изменения. Аппарат губернатора преобразован в Администрацию губернатора Белгородской области. Также появились два новых департамента – кадровой политики и стратегического развития. Возглавил департамент кадровой политики Сергей Боженов, до последнего времени занимавший должность замглавы администрации Белгорода.

На должность первого заместителя губернатора Белгородской области – руководителя администрации губернатора назначен Олег Полухин, ранее занимавший должность заместителя губернатора области – руководителя аппарата губернатора. Первым замом руководителя администрации губернатора – секретарём Совета безопасности области назначен Сергей Литвинов, сообщает пресс-центр главы региона. Заместителем губернатора – начальником департамента финансов и бюджетной политики стал Владимир Боровик.

Ещё одним заместителем губернатора – начальником департамента кадровой политики области назначен Сергей Боженов. Ранее Сергей Андреевич занимал должность замглавы администрации – руководителя аппарата администрации Белгорода.

Помимо департамента кадровой политики создан и департамент стратегического развития Белгородской области. Его начальником и одновременно заместителем председателя правительства Белгородской области назначен Сергей Юдин. Ранее он занимал должность замначальника департамента экономического развития.

Реорганизовано управление по охране окружающей среды – государственная экологическая инспекция Белгородской области. Её функции распределены между департаментом АПК и департаментом строительства, транспорта и жилищно - коммунального хозяйства. Упразднены также Секретариат Совбеза и отдел по обеспечению деятельности межведомственной областной комиссии экологического контроля и охраны окружающей среды Белгородской области.

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