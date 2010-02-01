В исполнительной власти Белгородской области – кадровые перестановки

Posted 1 февраля 2010, 16:06
Published 1 февраля 2010, 16:06
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
На должность первого заместителя губернатора Белгородской области – руководителя администрации губернатора назначен Олег Полухин, ранее занимавший должность заместителя губернатора области – руководителя аппарата губернатора. Первым замом руководителя администрации губернатора – секретарём Совета безопасности области назначен Сергей Литвинов, сообщает пресс-центр главы региона. Заместителем губернатора – начальником департамента финансов и бюджетной политики стал Владимир Боровик.
Ещё одним заместителем губернатора – начальником департамента кадровой политики области назначен Сергей Боженов. Ранее Сергей Андреевич занимал должность замглавы администрации – руководителя аппарата администрации Белгорода.
Помимо департамента кадровой политики создан и департамент стратегического развития Белгородской области. Его начальником и одновременно заместителем председателя правительства Белгородской области назначен Сергей Юдин. Ранее он занимал должность замначальника департамента экономического развития.
Реорганизовано управление по охране окружающей среды – государственная экологическая инспекция Белгородской области. Её функции распределены между департаментом АПК и департаментом строительства, транспорта и жилищно - коммунального хозяйства. Упразднены также Секретариат Совбеза и отдел по обеспечению деятельности межведомственной областной комиссии экологического контроля и охраны окружающей среды Белгородской области.