09.09.09 ИА «Бел.Ру» исполняется 10 лет

За десять лет информагентство создало десятки тысяч информационных материалов. На сегодня ИА «Бел.Ру» ежедневно готовит и распространяет среди своих подписчиков около четырёх десятков новостей. Это новости о значимых событиях в экономической, политической, спортивной и культурной жизни региона, о работе предприятий, о решениях законодательных и исполнительных органов власти. С марта 2000 года (начало статистики) нас посетили более 34 млн раз. Информационный портал «Бел.Ру» входит в тройку самых посещаемых в Белнете и в сотню самых посещаемых информационных агентств России (по рейтингу mail.ru). На сегодня «Бел.Ру» не только лента новостей, а полноценный интернет-ресурс, коммуникативная площадка города и области – на портале множество интерактивных проектов. А ещё и дизайн-студия, и издательство.