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Posted 19 августа 2009,, 14:05

Published 19 августа 2009,, 14:05

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

09.09.09 ИА «Бел.Ру» исполняется 10 лет

19 августа 2009, 14:05
9 сентября информационное агентство «Бел.Ру» отметит свой день рождения – десятый по счёту. Осенью 1999 года команда журналистов, программистов, вэб-дизайнеров и просто увлечённых людей решила внести свой вклад в освоение информационного пространства и открыть первый в Белгородской области новостной онлайновый проект. Ресурс назвали «Бел.Ру».

За десять лет информагентство создало десятки тысяч информационных материалов. На сегодня ИА «Бел.Ру» ежедневно готовит и распространяет среди своих подписчиков около четырёх десятков новостей. Это новости о значимых событиях в экономической, политической, спортивной и культурной жизни региона, о работе предприятий, о решениях законодательных и исполнительных органов власти. С марта 2000 года (начало статистики) нас посетили более 34 млн раз. Информационный портал «Бел.Ру» входит в тройку самых посещаемых в Белнете и в сотню самых посещаемых информационных агентств России (по рейтингу mail.ru). На сегодня «Бел.Ру» не только лента новостей, а полноценный интернет-ресурс, коммуникативная площадка города и области – на портале множество интерактивных проектов. А ещё и дизайн-студия, и издательство.

Но невозможно представить наше существование без вас – наших читателей, чьи пожелания и отзывы мы читаем каждый день на форуме, в гостевых, на электронной почте, выслушиваем по телефону, тех, кто принимает непосредственное участие в обеспечении нас интересными новостями, подкидывая информационные поводы.

Мы благодарны всем, кто эти годы поддерживал наши проекты, начинания, идеи, кто делился с нами своими неординарными мыслями, и просто всем хорошим людям, которых за 10 лет нам встретилось великое множество!

Именно для вас – наших внимательных, строгих, преданных читателей – мы подготовили несколько конкурсов, победители которых получат призы от ИА «Бел.Ру». Сегодня мы запускаем два из них – это викторина, посвящённая истории и настоящему агентства, и конкурс на определение самого авторитетного «форумчанина» на форуме «Бел.Ру».

#Новости#Общество#Денис Объедкин#День рождения#10 лет
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