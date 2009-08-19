09.09.09 ИА «Бел.Ру» исполняется 10 лет

Posted 19 августа 2009,, 14:05
Published 19 августа 2009,, 14:05
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
За десять лет информагентство создало десятки тысяч информационных материалов. На сегодня ИА «Бел.Ру» ежедневно готовит и распространяет среди своих подписчиков около четырёх десятков новостей. Это новости о значимых событиях в экономической, политической, спортивной и культурной жизни региона, о работе предприятий, о решениях законодательных и исполнительных органов власти. С марта 2000 года (начало статистики) нас посетили более 34 млн раз. Информационный портал «Бел.Ру» входит в тройку самых посещаемых в Белнете и в сотню самых посещаемых информационных агентств России (по рейтингу mail.ru). На сегодня «Бел.Ру» не только лента новостей, а полноценный интернет-ресурс, коммуникативная площадка города и области – на портале множество интерактивных проектов. А ещё и дизайн-студия, и издательство.
Но невозможно представить наше существование без вас – наших читателей, чьи пожелания и отзывы мы читаем каждый день на форуме, в гостевых, на электронной почте, выслушиваем по телефону, тех, кто принимает непосредственное участие в обеспечении нас интересными новостями, подкидывая информационные поводы.
Мы благодарны всем, кто эти годы поддерживал наши проекты, начинания, идеи, кто делился с нами своими неординарными мыслями, и просто всем хорошим людям, которых за 10 лет нам встретилось великое множество!
Именно для вас – наших внимательных, строгих, преданных читателей – мы подготовили несколько конкурсов, победители которых получат призы от ИА «Бел.Ру». Сегодня мы запускаем два из них – это викторина, посвящённая истории и настоящему агентства, и конкурс на определение самого авторитетного «форумчанина» на форуме «Бел.Ру».