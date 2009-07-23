Правительство Белгородской области ответит на вопросы через Интернет

Интернет-ресурс vopros.belregion.ru является логическим продолжением системы государственного управления «Электронное правительство Белгородской области». Как сообщает пресс-центр губернатора, через этот портал можно не только обратиться к представителям власти по любым интересующим вопросам, но и отследить прохождение своих документов по ведомствам.