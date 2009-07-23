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Posted 23 июля 2009,, 07:14

Published 23 июля 2009,, 07:14

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Правительство Белгородской области ответит на вопросы через Интернет

23 июля 2009, 07:14
В регионе заработал новый портал для взаимодействия областных органов власти с общественностью и представителями бизнеса.

Интернет-ресурс vopros.belregion.ru является логическим продолжением системы государственного управления «Электронное правительство Белгородской области». Как сообщает пресс-центр губернатора, через этот портал можно не только обратиться к представителям власти по любым интересующим вопросам, но и отследить прохождение своих документов по ведомствам.

Для рассмотрения поступающих вопросов, жалоб и предложений через электронную систему предусмотрен тот же порядок и сроки, что и для корреспонденции, поступающей в отдел писем и приёма граждан аппарата губернатора области.

#Новости#Общество#Денис Объедкин#Правительство#Интернет#Взаимодействие
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