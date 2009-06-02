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Posted 2 июня 2009,, 07:43

Published 2 июня 2009,, 07:43

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

За незаконную вырубку деревьев взыскано 10 тысяч рублей

2 июня 2009, 07:43
Прокуратура Борисовского района Белгородской области направила в мировой суд шесть исков о взыскании ущерба, причинённого лесам незаконной порубкой деревьев. Все иски были удовлетворены, с ответчиков в счёт возмещения вреда взыскано около 10 тысяч рублей.

Так, в декабре прошлого года лесной массив урочища Баланда, принадлежащий ОГУ «Борисовское лесничество», лишился одной сосны. Житель района, срубивший дерево, должен был возместить ущерб, который составил 2 230 рублей.

Так как добровольно он этого не сделал, прокуратура направила в мировой суд исковое заявление. Согласно решению мирового суда он обязан возместить в полном объёме сумму причинённого ущерба, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

#Новости#Происшествия#Лес#Прокуратура#Мария#Порубка
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