За незаконную вырубку деревьев взыскано 10 тысяч рублей

Posted 2 июня 2009,, 07:43
Published 2 июня 2009,, 07:43
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Так, в декабре прошлого года лесной массив урочища Баланда, принадлежащий ОГУ «Борисовское лесничество», лишился одной сосны. Житель района, срубивший дерево, должен был возместить ущерб, который составил 2 230 рублей.
Так как добровольно он этого не сделал, прокуратура направила в мировой суд исковое заявление. Согласно решению мирового суда он обязан возместить в полном объёме сумму причинённого ущерба, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.