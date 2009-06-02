За незаконную вырубку деревьев взыскано 10 тысяч рублей

Прокуратура Борисовского района Белгородской области направила в мировой суд шесть исков о взыскании ущерба, причинённого лесам незаконной порубкой деревьев. Все иски были удовлетворены, с ответчиков в счёт возмещения вреда взыскано около 10 тысяч рублей.

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