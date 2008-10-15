Работа органов местного самоуправления в Белгородской области налажена

В списке общих проблем и взаимоотношения органов местного самоуправления и налоговых органов. Но тут, как пояснил заместитель полномочного представителя Президента России в ЦФО, следует на Федеральном уровне отношения упорядочить. И не только с налоговой службой, но и со статистикой. В целом, действия по реализации Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. С. Самойлов одобрил: «Самое главное, что работа уже налажена и нет режима «пожарной команды».