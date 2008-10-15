Работа органов местного самоуправления в Белгородской области налажена

Posted 15 октября 2008, 10:01
Published 15 октября 2008, 10:01
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
В течение двух часов лица, отвечающие за реализацию Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в России», отчитались о работе органов местного самоуправления. С. Самойлова интересовало всё – от достижений, связанных с практикой реализации закона до картографического вида границ муниципальных образований. Однако основное внимание уделялось проблемам.
Так, было сказано о необходимости качественной подготовки управленцев, которые могли бы руководить в сельских поселениях. Пока, по словам заместителя губернатора области Олега Полухина, «в систему местного самоуправления приходится набирать людей из ЖКХ», поэтому стоит ли удивляться, что своим делом они занимаются так же, как и на прежнем рабочем месте. Проблема эта, кстати, общая для всей страны, поэтому неудивительно, что каждому региону её приходится решать самостоятельно.
В списке общих проблем и взаимоотношения органов местного самоуправления и налоговых органов. Но тут, как пояснил заместитель полномочного представителя Президента России в ЦФО, следует на Федеральном уровне отношения упорядочить. И не только с налоговой службой, но и со статистикой. В целом, действия по реализации Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. С. Самойлов одобрил: «Самое главное, что работа уже налажена и нет режима «пожарной команды».
Наталья Тищенко