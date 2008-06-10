Белгород – в глобальной системе навигации

Posted 10 июня 2008,, 11:25
Published 10 июня 2008,, 11:25
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Как сообщает сайт российской ГИС-Ассоциации, цифровые проблемно-ориентированные модели городов (ЦПОМГ) масштаба 1:10 000 должны служить информационной основой для создания навигационных транспортных систем, использования в мобильных навигационных устройствах и диспетчерских центрах различного назначения. Создавать модели более 70 городов России, в том числе и Белгорода, в рамках Федеральной целевой программы «Глобальная навигационная система» (ГЛОНАСС) будет ФГУП «Госгисцентр», победивший в открытом конкурсе.
При создании цифровых моделей в качестве исходных картографических материалов будут использованы издательские оригиналы. Их тиражные оттиски в обязательном порядке должны быть согласованы с Роскартографией. Затраты на приобретение материалов также входят в общую стоимость работ. В состав цифровых моделей городов обязательно должны войти гидрография и гидротехнические сооружения, строения и кварталы, промышленные и социально-культурные объекты, дорожная сеть, а также растительность, сообщает сайт ГИС-ассоциации