Белгород – в глобальной системе навигации

При создании цифровых моделей в качестве исходных картографических материалов будут использованы издательские оригиналы. Их тиражные оттиски в обязательном порядке должны быть согласованы с Роскартографией. Затраты на приобретение материалов также входят в общую стоимость работ. В состав цифровых моделей городов обязательно должны войти гидрография и гидротехнические сооружения, строения и кварталы, промышленные и социально-культурные объекты, дорожная сеть, а также растительность, сообщает сайт ГИС-ассоциации