Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 июня 2008,, 07:57

Published 6 июня 2008,, 07:57

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Правительство области возьмётся за зубы

6 июня 2008, 07:57
Постановлением правительства региона утверждена целевая программа «Профилактика и лечение стоматологических заболеваний у детей Белгородской области», которая рассчитана на 2008-2011 годы.

75 % белгородских детей и подростков в настоящее время болеют кариесом. Стали чаще дети страдать и от пародонта, хронических гингвитов, встречаются поражения дёсен, аномалии зубов и челюстей.

Несмотря на то, что число детских зубных врачей в области довольно велико – это 80 % от необходимого их числа – работают стоматологи в основном на изношенном оборудовании. В области недостаточно развита ортодонтическая служба, а также экстренная помощь детям-инвалидам.

Главной мерой борьбы со стоматологическими заболеваниями остаётся профилактика, в том числе детская. В Белгороде и Старом Осколе уже принята специальная программа «Школьная образовательная стоматология», которая подразумевает ряд мероприятий: встречи врачей с детьми и родителями, уроки, на которых детей научат правильно чистить зубы, профилактические осмотры. Также на основе государственного заказа на контрактной основе подготовят зубных врачей и гигиенистов.

Одна из задач принятой программы – максимальная доступность высокотехнологичной помощи детям. Поэтому медперсоналу предстоит освоить современные технологии для лечения детского кариеса. Например, профилактику предлагается проводить с использованием стеклоиономерных цементов нового поколения, которые обладают свойством замедленного высвобождения фторидов. Для медиков пройдут специальные обучающие семинары.

Планируется обеспечить современным оборудованием для лечения и профилактики стоматологические службы в школах, где учатся более 800 человек, и купить стерилизизующие установки для Старооскольской детской поликлиники, дооснастить белгородские медицинские учреждения. В целом на реализацию программы будет затрачено почти 53 миллиона рублей из областного и местных бюджетов, а также с использованием внебюджетных средств, сообщает пресс-центр губернатора области.

#Новости#Голосование по Конституции#Общество#Денис Объедкин#Правительство белгородской области#Зубы#Стоматолог
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18