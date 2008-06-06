Правительство области возьмётся за зубы

Планируется обеспечить современным оборудованием для лечения и профилактики стоматологические службы в школах, где учатся более 800 человек, и купить стерилизизующие установки для Старооскольской детской поликлиники, дооснастить белгородские медицинские учреждения. В целом на реализацию программы будет затрачено почти 53 миллиона рублей из областного и местных бюджетов, а также с использованием внебюджетных средств, сообщает пресс-центр губернатора области.