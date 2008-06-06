Правительство области возьмётся за зубы

Posted 6 июня 2008,, 07:57
Published 6 июня 2008,, 07:57
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
75 % белгородских детей и подростков в настоящее время болеют кариесом. Стали чаще дети страдать и от пародонта, хронических гингвитов, встречаются поражения дёсен, аномалии зубов и челюстей.
Несмотря на то, что число детских зубных врачей в области довольно велико – это 80 % от необходимого их числа – работают стоматологи в основном на изношенном оборудовании. В области недостаточно развита ортодонтическая служба, а также экстренная помощь детям-инвалидам.
Главной мерой борьбы со стоматологическими заболеваниями остаётся профилактика, в том числе детская. В Белгороде и Старом Осколе уже принята специальная программа «Школьная образовательная стоматология», которая подразумевает ряд мероприятий: встречи врачей с детьми и родителями, уроки, на которых детей научат правильно чистить зубы, профилактические осмотры. Также на основе государственного заказа на контрактной основе подготовят зубных врачей и гигиенистов.
Одна из задач принятой программы – максимальная доступность высокотехнологичной помощи детям. Поэтому медперсоналу предстоит освоить современные технологии для лечения детского кариеса. Например, профилактику предлагается проводить с использованием стеклоиономерных цементов нового поколения, которые обладают свойством замедленного высвобождения фторидов. Для медиков пройдут специальные обучающие семинары.
Планируется обеспечить современным оборудованием для лечения и профилактики стоматологические службы в школах, где учатся более 800 человек, и купить стерилизизующие установки для Старооскольской детской поликлиники, дооснастить белгородские медицинские учреждения. В целом на реализацию программы будет затрачено почти 53 миллиона рублей из областного и местных бюджетов, а также с использованием внебюджетных средств, сообщает пресс-центр губернатора области.