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Posted 21 февраля 2008,, 12:11

Published 21 февраля 2008,, 12:11

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Вода будет чистой

21 февраля 2008, 12:11
Качество водопроводной воды в некоторых районах области многие годы оставляет желать лучшего. Вода, поднимаемая здесь с глубинных горизонтов, изобилует содержанием железа. В 2002 году эту проблему решили в Прохоровке, на очереди – Ивнянский район.

В с. Покровка в недалёком будущем начнётся строительство станции по обезжелезиванию воды. Такие станции уже более пяти лет успешно действуют в северных районах области.

14 февраля этого года в Ивнянском районе поработала комиссия управления Роснедвижимости по Белгородской области по выбору земельных участков для проектирования и строительства двух станций обезжелезивания воды.

Комиссия определила земельные участки под проектирование и строительство станции обезжелезивания на землях населенного пункта с. Покровка, ориентировочной площадью соответственно 4969 кв.м и 225 кв.м, информирует сайт управления федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Белгородской области.

После запуска такой станции в Покровке, вода в процессе очистки будет не только избавляться от излишков примесей железа, но и обеззараживаться.

#Новости#Голосование по Конституции#Общество#Денис Объедкин#Вода#Прохоровка#Станция#Обезжелезивание#Покровка
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