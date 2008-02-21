Вода будет чистой

Posted 21 февраля 2008,, 12:11
Published 21 февраля 2008,, 12:11
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
В с. Покровка в недалёком будущем начнётся строительство станции по обезжелезиванию воды. Такие станции уже более пяти лет успешно действуют в северных районах области.
14 февраля этого года в Ивнянском районе поработала комиссия управления Роснедвижимости по Белгородской области по выбору земельных участков для проектирования и строительства двух станций обезжелезивания воды.
Комиссия определила земельные участки под проектирование и строительство станции обезжелезивания на землях населенного пункта с. Покровка, ориентировочной площадью соответственно 4969 кв.м и 225 кв.м, информирует сайт управления федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Белгородской области.
После запуска такой станции в Покровке, вода в процессе очистки будет не только избавляться от излишков примесей железа, но и обеззараживаться.