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Posted 22 августа 2007,, 07:48

Published 22 августа 2007,, 07:48

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Без прививок не оставят

22 августа 2007, 07:48
На территории Алексеевского, Красненского и Красногвардейского районов Белгородской области реализуется приоритетный национальный проект «Здоровье» в части проведения дополнительной иммунизации взрослого населения против краснухи, вирусного гепатита В и детского населения инактивированной полиомиелитной вакциной (далее ИПВ).

План по вакцинации против краснухи детей в возрасте 1–17 лет выполнен на 100% в марте этого года, лица женского пола до 25 лет привиты в Алексеевском и Красненском районах на 100%, в Красногвардейском – на 94,5%. Против полиомиелита ИПВ в Алексеевском районе охвачены первой прививкой 30 детей, что составило 32% от подлежащих, в Красногвардейском – 55 детей, в Красненском – 10 детей, что составило 100%.

Второй прививкой против вирусного гепатита В взрослое население привито только на 70%. Основная причина – отсутствие вакцины в лечебно-профилактических учреждениях на протяжении двух месяцев, сообщает сайт управления Роспотребнадзора по Белгородской области.

При проведении мероприятий по надзору за реализацией программы «Вакцинопрофилактика» и национального проекта по вопросам дополнительной иммунизации на территории Алексеевского, Красненского и Красногвардейского районов специалистами территориального отдела в 2007 году на медицинских работников составлено 19 протоколов об административном правонарушении за выявление нарушения требований санитарного законодательства, наложено штрафов на сумму 9900 рублей.

#Новости#Голосование по Конституции#Общество#Денис Объедкин#Прививка#Вакцинация#Гепатит#Краснуха#Медиицна
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