Без прививок не оставят

План по вакцинации против краснухи детей в возрасте 1–17 лет выполнен на 100% в марте этого года, лица женского пола до 25 лет привиты в Алексеевском и Красненском районах на 100%, в Красногвардейском – на 94,5%. Против полиомиелита ИПВ в Алексеевском районе охвачены первой прививкой 30 детей, что составило 32% от подлежащих, в Красногвардейском – 55 детей, в Красненском – 10 детей, что составило 100%.