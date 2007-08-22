Без прививок не оставят

Posted 22 августа 2007,, 07:48
Published 22 августа 2007,, 07:48
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
План по вакцинации против краснухи детей в возрасте 1–17 лет выполнен на 100% в марте этого года, лица женского пола до 25 лет привиты в Алексеевском и Красненском районах на 100%, в Красногвардейском – на 94,5%. Против полиомиелита ИПВ в Алексеевском районе охвачены первой прививкой 30 детей, что составило 32% от подлежащих, в Красногвардейском – 55 детей, в Красненском – 10 детей, что составило 100%.
Второй прививкой против вирусного гепатита В взрослое население привито только на 70%. Основная причина – отсутствие вакцины в лечебно-профилактических учреждениях на протяжении двух месяцев, сообщает сайт управления Роспотребнадзора по Белгородской области.
При проведении мероприятий по надзору за реализацией программы «Вакцинопрофилактика» и национального проекта по вопросам дополнительной иммунизации на территории Алексеевского, Красненского и Красногвардейского районов специалистами территориального отдела в 2007 году на медицинских работников составлено 19 протоколов об административном правонарушении за выявление нарушения требований санитарного законодательства, наложено штрафов на сумму 9900 рублей.