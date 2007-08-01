Документы на получение сертификата можно собирать до родов

Posted 1 августа 2007,, 05:23
Published 1 августа 2007,, 05:23
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
О выдаче государственных сертификатов на материнский капитал рассказал управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Белгородской области Дмитрий Худаев. По его словам, с 1 января 2007 года в области родилось 3285 детей, каждый из которых явился вторым или последующим ребенком в семье. На настоящий момент выдано 2236 сертификатов, но только около 20 процентов из них матери получили сразу после родов. Многие женщины недовольны неудобствами, связанными с получением сертификатов, ведь им приходится в период кормления ребенка собирать необходимые справки. Поэтому поставлена задача – в течение трёх месяцев довести количество сертификатов, полученных в роддомах, до 80 процентов. Сбор же документов должен происходить за 6 месяцев до родов.
Дмитрий Худаев также сообщил о ходе газификации домовладений неработающих пенсионеров. Белгородская область газифицирована на 96 процентов, в срок до 1 октября 2007 года планируется охватить полпроцента территорий, которые не подключены к газопроводу. Около 2 тысяч домовладений пенсионеров нуждается в газификации. Средства на её проведение выделены Пенсионным фондом РФ немалые – 50 миллионов рублей. Главное, чтобы в двухмесячный срок все районы области смогли активно подключиться к работе, подчеркнул он.
Около 60 процентов от общего числа медицинских работников области перешли на отраслевую систему оплаты труда, рассказал начальник Департамента здравоохранения и социальной защиты населения области Николай Белоусов. Большое значение имеет качество медицинских услуг, за этим следят наблюдательные советы, которые созданы в каждом районе области. В настоящее время средняя величина заработной платы работников здравоохранения увеличилась на 1,2 процента и составила 7983 рубля. Однако есть ещё над чем работать – повышать качество медицинского обслуживания населения, стремиться к экономии в расходовании средств и, в итоге, достигать снижения заболеваемости жителей области.
О состоянии системы дополнительного лекарственного обеспечения льготных категорий граждан рассказала первый заместитель начальника Департамента здравоохранения и социальной защиты населения области Анна Землянских. По её словам, ситуация с ДЛО выровнялась. Создана система информационного обмена между всеми её участниками. За прошедшие полгода выписано 360 тысяч рецептов, что в три раза меньше, чем за аналогичный период 2006 года. На 90 тысяч рецептов пациенты получили лекарства.
Благодаря вакцинации населения области за 6 месяцев 2007 года заболеваемость гепатитом Б снизилась в 2 раза, краснухой – в 12 раз, сообщил руководитель Роспотребнадзора по Белгородской области Валерий Евдокимов. Вакцина для применения в этом году получена. Фельдшерско-акушерские пункты оснащены необходимым оборудованием для её хранения. В 2007 году планируется привить от гепатита Б 195 тысяч, от краснухи – 23,5 тысячи, от полиомиелита – 2,5 тысячи человек, сообщает пресс-центр губернатора Белгородской области.