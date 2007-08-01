Документы на получение сертификата можно собирать до родов

О выдаче государственных сертификатов на материнский капитал рассказал управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Белгородской области Дмитрий Худаев. По его словам, с 1 января 2007 года в области родилось 3285 детей, каждый из которых явился вторым или последующим ребенком в семье. На настоящий момент выдано 2236 сертификатов, но только около 20 процентов из них матери получили сразу после родов. Многие женщины недовольны неудобствами, связанными с получением сертификатов, ведь им приходится в период кормления ребенка собирать необходимые справки. Поэтому поставлена задача – в течение трёх месяцев довести количество сертификатов, полученных в роддомах, до 80 процентов. Сбор же документов должен происходить за 6 месяцев до родов.