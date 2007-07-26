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Posted 26 июля 2007,, 04:58

Published 26 июля 2007,, 04:58

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Евгений Савченко вошёл в оргкомитет по проведению Года семьи

26 июля 2007, 04:58
Первый вице-премьер Дмитрий Медведев 25 июля утвердил состав организационного комитета по проведению в 2008 году в Российской Федерации Года семьи.

Оргкомитет был создан Указом российского Президента. Владимир Путин в Послании Федеральному собранию предложил провести в 2008 году Год семьи, учитывая важную роль семьи в развитии государства и общества. Согласно Указу, органам исполнительной власти в рамках Года семьи рекомендовано провести соответствующие мероприятия, уделив особое внимание вопросам социальной поддержки семей и базовых семейных ценностей.

Как сообщает «Интерфакс», в состав комитета, помимо Д. Медведева (он назначен его главой) вошли еще 39 человек: в частности, мэр Москвы Юрий Лужков, заместитель министра финансов Татьяна Голикова, министр здравоохранения и социального развития Михаил Зурабов, заместитель руководителя аппарата Правительства Михаил Копейкин, председатель комитета Госдумы Павел Крашенинников, губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко, заместитель министра экономического развития и торговли Виталий Савельев, губернатор Белгородской области Евгений Савченко, председатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Борис Титов, руководитель Федерального агентства по физической культуре и спорту Вячеслав Фетисов, министр образования и науки Андрей Фурсенко, губернатор Красноярского края Александр Хлопонин, первый заместитель министра внутренних дел Александр Чекалин, руководитель Федерального агентства по культуре и кинематографии Михаил Швыдкой, президент РСПП Александр Шохин.

#Новости#Политика#Мария#Медведев#Год семьи#Семейные ценности
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