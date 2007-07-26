Евгений Савченко вошёл в оргкомитет по проведению Года семьи

Как сообщает «Интерфакс», в состав комитета, помимо Д. Медведева (он назначен его главой) вошли еще 39 человек: в частности, мэр Москвы Юрий Лужков, заместитель министра финансов Татьяна Голикова, министр здравоохранения и социального развития Михаил Зурабов, заместитель руководителя аппарата Правительства Михаил Копейкин, председатель комитета Госдумы Павел Крашенинников, губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко, заместитель министра экономического развития и торговли Виталий Савельев, губернатор Белгородской области Евгений Савченко, председатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Борис Титов, руководитель Федерального агентства по физической культуре и спорту Вячеслав Фетисов, министр образования и науки Андрей Фурсенко, губернатор Красноярского края Александр Хлопонин, первый заместитель министра внутренних дел Александр Чекалин, руководитель Федерального агентства по культуре и кинематографии Михаил Швыдкой, президент РСПП Александр Шохин.