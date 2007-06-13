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Posted 13 июня 2007,, 09:20

Published 13 июня 2007,, 09:20

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Евгению Батурину исполнилось 95 лет

13 июня 2007, 09:20
Старооскольский театр устроил бенефис Евгению Васильевичу Батурину и приурочил его к юбилею артиста. 7 июня самому возрастному из играющих актеров исполнилось 95 лет.

К сожалению, самого бенефицианта не было в зале, он заболел. Но если человека любят, то его присутствие, наверное, чувствуется и тогда, и когда его нет в зале. Евгений Васильевич Батурин – самый возрастной из играющих артистов в России. Был знаком с Мейерхольдом, брал уроки мастерства у Станиславского, дружил с Зельдиным.

В 1932 году Евгений Батурин поступил в актёрскую школу-студию при театре Пролеткульта, с 1934 занимался в студии при театре ВЦСПС. Всю Великую Отечественную войну Евгений Батурин работал актёром в театре Белорусского военного округа, следовавшего за частями Белорусского фронта. В 1949 году прошёл режиссёрскую стажировку во МХАТе. Поставил 58 спектаклей в Москве, Вильнюсе, Минске, Душанбе, Севастополе.

В 1988 году, будучи уже пенсионером, Евгений Васильевич пришёл работать актёром в Севастопольский театр для детей и молодёжи. В 1996 году переехал в Старый Оскол.

За плечами Евгения Васильевича – огромный творческий и человеческий опыт, которым он охотно делится с коллегами.

Свой 90-й день рождения Евгений Васильевич Батурин отмечал на рабочем месте – на сцене Оскольского театра. 7 июня 2002 года он сыграл одну из главных ролей в премьерном спектакле по рассказам А.П. Чехова.

Батурин первым из старооскольской труппы получил областную премию имени Щепкина. Евгений Васильевич – лучший среди равных. Его педантизм, работоспособность и доведенная почти до фобии всепоглощающая самоотдача стали неким клише, по которому и живет театр.

По материалам сайта Старого Оскола

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