Евгению Батурину исполнилось 95 лет

К сожалению, самого бенефицианта не было в зале, он заболел. Но если человека любят, то его присутствие, наверное, чувствуется и тогда, и когда его нет в зале. Евгений Васильевич Батурин – самый возрастной из играющих артистов в России. Был знаком с Мейерхольдом, брал уроки мастерства у Станиславского, дружил с Зельдиным.