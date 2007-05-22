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Posted 22 мая 2007,, 10:11

Published 22 мая 2007,, 10:11

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Интернет в школьной библиотеке

22 мая 2007, 10:11
Сегодня на сайте Белгородского регионального института повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов проходит интернет-конференция по теме: «Внедрение автоматизированной информационно-библиотечной системы: проблемы, перспективы, опыт».

Цель конференции – реализация Федеральной программы компьютеризации школьных библиотек, Областной программы по компьютеризации образовательных учреждений Белгородской области и распоряжения Управления образования и науки Белгородской области «Об оснащении компьютерными технологиями образовательных учреждений».

В интернет-конференции участвуют методисты РМК, курирующие библиотечный фонд; специалисты информационных центров муниципальных органов управления образованием; директора и заместители директоров по учебно-воспитательной работе общеобразовательных учреждений; библиотекари общеобразовательных учреждений из всех районов области.

В течение апреля 2007 года были собраны заявки на участие в конференции и доклады, а до 15 мая на сайте БелРИПКППС размещены представленные доклады участников конференции. Сегодня темы конференции обсуждаются в режиме on-line.

В роли модераторов выступают консультант отдела Управления образования и науки Белгородской области Надежда Холод, старшие преподаватели кафедр естественно-математического образования и гуманитарных дисциплин Белгородского регионального института повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов Татьяна Обрядина и Юлия Лобашова.

Главные темы обсуждения – «Автоматизация школьных библиотек: проблемы и осмысление подходов к их решению», «Библиографирование документов в базах данных для школьных библиотек», «Основные этапы работы в программе для школьных библиотек».

Библиотекарей интересовали вопросы автоматизации школьных библиотек, осмысления подходов при переходе в инновационный режим работы, проблемность установки настроечных файлов системы.

Интернет-конференция библиотекарей общеобразовательных учреждений Белгородской области на практике доказывает реализацию национального проекта «Образование» и востребованность как компьютерной техники, так и школьной интернетизации.

Александр Жихов, специально для ИА «Бел.Ру»

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