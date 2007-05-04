Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 мая 2007,, 13:16

Published 4 мая 2007,, 13:16

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Старооскольский футболист ждет вызова в сборную России

4 мая 2007, 13:16
Российский полузащитник итальянского «Асколи» Виктор Будянский, забивший накануне свой первый гол в Серии А – в ворота «Катании», надеется, что ему придет вызов в сборную России на матч с Андоррой.

Будянский провел на поле все 90 минут встречи. Отличился Виктор, сравняв счет в матче ударом со штрафного в середине первого тайма – 1:1, а весь матч в итоге закончился со счетом 3:3.

«Я ждал этого гола с самого начала сезона! Никак забить не получалось – и в штанги попадал, и в перекладины, и вратари мешали. Но не отчаивался, внушал себе, что надежда умирает последней», – сказал Будянский в интервью газете «Спорт-Экспресс».

Как рассказал Виктор, на занятиях он постоянно отрабатывает штрафные – и прямые, и обводящие. «После матча звонили друзья и из родного Старого Оскола, и из Италии. А вот из сборной России не звонили, не так уж велико достижение, чтобы с ним поздравляли из национальной команды. Да и дружеских отношений ни с кем в ней у меня пока нет. Надеюсь, только пока. На матч с Андоррой в сборную вызова не получал, но жду и надеюсь, что он придет», – добавил Будянский.

Между тем Виктором заинтересовались некоторые клубы российской футбольной Премьер-лиги, в частности, ЦСКА и «Спартак» (Москва).

#Новости#Старый Оскол#Денис Объедкин#Спорт#Футболист#Будянский#Асколи
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18