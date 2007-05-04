Старооскольский футболист ждет вызова в сборную России

Posted 4 мая 2007,, 13:16
Published 4 мая 2007,, 13:16
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Будянский провел на поле все 90 минут встречи. Отличился Виктор, сравняв счет в матче ударом со штрафного в середине первого тайма – 1:1, а весь матч в итоге закончился со счетом 3:3.
«Я ждал этого гола с самого начала сезона! Никак забить не получалось – и в штанги попадал, и в перекладины, и вратари мешали. Но не отчаивался, внушал себе, что надежда умирает последней», – сказал Будянский в интервью газете «Спорт-Экспресс».
Как рассказал Виктор, на занятиях он постоянно отрабатывает штрафные – и прямые, и обводящие. «После матча звонили друзья и из родного Старого Оскола, и из Италии. А вот из сборной России не звонили, не так уж велико достижение, чтобы с ним поздравляли из национальной команды. Да и дружеских отношений ни с кем в ней у меня пока нет. Надеюсь, только пока. На матч с Андоррой в сборную вызова не получал, но жду и надеюсь, что он придет», – добавил Будянский.
Между тем Виктором заинтересовались некоторые клубы российской футбольной Премьер-лиги, в частности, ЦСКА и «Спартак» (Москва).