Старооскольский футболист ждет вызова в сборную России

Как рассказал Виктор, на занятиях он постоянно отрабатывает штрафные – и прямые, и обводящие. «После матча звонили друзья и из родного Старого Оскола, и из Италии. А вот из сборной России не звонили, не так уж велико достижение, чтобы с ним поздравляли из национальной команды. Да и дружеских отношений ни с кем в ней у меня пока нет. Надеюсь, только пока. На матч с Андоррой в сборную вызова не получал, но жду и надеюсь, что он придет», – добавил Будянский.