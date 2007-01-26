Мечты о комфортной городской бане станут реальностью

Намечено немало. Надо, чтобы у жителей Грайворона была возможность не просто помыться в комфортных условиях и сдать белье в стирку, но и воспользоваться химчисткой, посетить парикмахерскую, посидеть с семьей или друзьями в уютном кафе за чашкой чая... Женщины будут рады, если для них откроется небольшой салон красоты, где цены окажутся доступными. Обозначить конкретные сроки, когда все это осуществится, пока сложно. Но самое главное – работа уже ведется, сообщает официальный сайт г. Грайворона и Грайворонского района.