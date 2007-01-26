Мечты о комфортной городской бане станут реальностью

Posted 26 января 2007,, 08:26
Published 26 января 2007,, 08:26
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Надо сказать, что грайворонцы уже давно мечтают о городской бане. Об этом постоянно говорится в наказах избирателей своим депутатам, в письменных и устных обращениях граждан к главам областной, районной и городской администраций. В настоящее время администрацией района заказан эскиз проекта будущего банно-прачечного комбината, изыскиваются источники финансирования.
Намечено немало. Надо, чтобы у жителей Грайворона была возможность не просто помыться в комфортных условиях и сдать белье в стирку, но и воспользоваться химчисткой, посетить парикмахерскую, посидеть с семьей или друзьями в уютном кафе за чашкой чая... Женщины будут рады, если для них откроется небольшой салон красоты, где цены окажутся доступными. Обозначить конкретные сроки, когда все это осуществится, пока сложно. Но самое главное – работа уже ведется, сообщает официальный сайт г. Грайворона и Грайворонского района.