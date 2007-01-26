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Posted 26 января 2007,, 08:26

Published 26 января 2007,, 08:26

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Мечты о комфортной городской бане станут реальностью

26 января 2007, 08:26
На последнем в прошлом году заседании правительства Белгородской области губернатор Е.С. Савченко среди первоочередных направлений деятельности муниципалитетов назвал развитие сферы бытовых услуг и, в частности, – повсеместное строительство универсальных и современных банно-прачечных комбинатов.

Надо сказать, что грайворонцы уже давно мечтают о городской бане. Об этом постоянно говорится в наказах избирателей своим депутатам, в письменных и устных обращениях граждан к главам областной, районной и городской администраций. В настоящее время администрацией района заказан эскиз проекта будущего банно-прачечного комбината, изыскиваются источники финансирования.

Намечено немало. Надо, чтобы у жителей Грайворона была возможность не просто помыться в комфортных условиях и сдать белье в стирку, но и воспользоваться химчисткой, посетить парикмахерскую, посидеть с семьей или друзьями в уютном кафе за чашкой чая... Женщины будут рады, если для них откроется небольшой салон красоты, где цены окажутся доступными. Обозначить конкретные сроки, когда все это осуществится, пока сложно. Но самое главное – работа уже ведется, сообщает официальный сайт г. Грайворона и Грайворонского района.

#Новости#Голосование по Конституции#Общество#Денис Объедкин#Грайворон#Баня#Салон красоты
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