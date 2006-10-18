Больше мебели хорошей и разной: в Белгороде открылась специализированная выставка «Мебель. Деревообработка»

Мебель и деревообработка являются достаточно специфичным сегментом рынка и, как правило, продукты этой отрасли представлены на выставках не так широко по сравнению с другими товарами и услугами. Однако значимость их от этого меньше не становится. По словам вице-президента Белгородской торгово-промышленной палаты и начальника выставочного комплекса «Белэкспоцентр» Л.И. Белогуровой, в регионе высокие темпы и объемы жилищного строительства требуют соответствующих объемов качественной мебели.