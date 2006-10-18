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Posted 18 октября 2006,, 09:59

Published 18 октября 2006,, 09:59

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Больше мебели хорошей и разной: в Белгороде открылась специализированная выставка «Мебель. Деревообработка»

18 октября 2006, 09:59
Представители более ста десяти предприятий деревообрабатывающей промышленности и мебельных фабрик из России и Беларуси собрались в выставочном комплексе «Белэкспоцентр». Сегодня там открылись сразу две межрегиональные специализированные выставки «Мебель. Деревообработка» и «Все для дома и офиса».

Мебель и деревообработка являются достаточно специфичным сегментом рынка и, как правило, продукты этой отрасли представлены на выставках не так широко по сравнению с другими товарами и услугами. Однако значимость их от этого меньше не становится. По словам вице-президента Белгородской торгово-промышленной палаты и начальника выставочного комплекса «Белэкспоцентр» Л.И. Белогуровой, в регионе высокие темпы и объемы жилищного строительства требуют соответствующих объемов качественной мебели.

Поэтому и было принято решение показать жителям и гостям Белгорода самые современные достижения в области мебельной и деревоперерабатывающей промышленности.

Сто восемнадцать предприятий из России и Беларуси представили в «Белэкспо» мебель для дома, офиса и школы, столярные изделия, отделочные материалы, мебельные ткани и фурнитуру, предметы интерьера…В общем все для того, чтобы дом был не только крепостью, но и радовал своих хозяев уютом, а офис – функциональностью и комфортом.

Президент Белгородской ТПП В.С. Скруг на церемонии официального открытия выставки пообещал, что в следующем году участников будет больше – тема достаточно интересная, продукция деревообрабатывающей промышленности востребована, а сами товары станут качественнее, потому как нынешняя выставка заставит отечественных производителей мебельной продукции «подтянуться» до мировых стандартов. Выгода от этого очевидна: экономика региона получит дальнейшее развитие, а потребители – качественный товар.

#Новости#Белэкспоцентр#Город#Выставка#Торгово-промышленная палата#Мария#Мебель#Макроэкономика#Скруг#Товар#Деревообработка
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