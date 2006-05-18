Писать виртуальную историю своего города может каждый

Каждая команда состояла из восьми человек. Примерно такое же количество объектов включало в себя и конкурсное задание. Это памятники, достопримечательности, образовательные, спортивные и культурные учреждения г. Белгорода. Примерно за 6 часов каждая команда должна была сфотографировать этот объект, измерить его GPRS-координаты, собрать информацию о нем, а потом все это «выложить» на определенную страницу сайта Letopisi.ru с использованием технологии «Вики-Вики». Притом, не возбранялось получать необходимое изображение и описание как из Интернета, так и из самих Летописей.