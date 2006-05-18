Писать виртуальную историю своего города может каждый

Posted 18 мая 2006,, 10:27
Published 18 мая 2006,, 10:27
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Общенациональный образовательный проект «Время вернуться домой» - это виртуальная Летопись российских деревень, поселков, железнодорожных станций и малых городов, в рамках которого в летописцев могут поиграть преподаватели и ученики. К участию в проекте приглашаются школьные учителя и студенты – будущие учителя и школьные команды, которыми они руководят.
Подобные конкурсы уже прошли в Челябинске, Перми, Уфе, Хабаровске и Саратове с участием более 700 человек. А на страницах Летописей создано почти 1000 статей – о маленьких поселках и больших городах, о замечательных людях, об интересных и ярких событиях. Как рассказывает руководитель программы Intel «Обучение для будущего» Ярослав Быховский, «в десяти городах России в 2006 году в рамках «Недель цифровых технологий Intel-ТрансТелеКом» пройдет серия семинаров, на которых мы будем обучать педагогов и студентов педагогических вузов, краеведов, а также подводить итоги и награждать лучших, - тех, кто внес большой вклад в создание Летописи».
Во вчерашней игре приняли участие шесть команд из БГТУ им. В.Г. Шухова, БелГУ, БГСХА, БУПК, а также команда школьников Центра Детского и юношеского туризма и команда журналистов Белгородских СМИ (ТК «Магнит», ТК «Мир Белогорья», ИА «Бел.Ру», газеты «Белгородские известия» и «Смена/Зебра»).
Каждая команда состояла из восьми человек. Примерно такое же количество объектов включало в себя и конкурсное задание. Это памятники, достопримечательности, образовательные, спортивные и культурные учреждения г. Белгорода. Примерно за 6 часов каждая команда должна была сфотографировать этот объект, измерить его GPRS-координаты, собрать информацию о нем, а потом все это «выложить» на определенную страницу сайта Letopisi.ru с использованием технологии «Вики-Вики». Притом, не возбранялось получать необходимое изображение и описание как из Интернета, так и из самих Летописей.
Во второй половине дня жюри, в которое вошли капитаны всех команд, подвело итоги. При этом каждый проект прокомментировал Ярослав Быховский и координатор проекта «Летописи», заведующий лабораторией учебных программных систем РАН, кандидат педагогических наук Евгений Патаракин.
В результате первое место занял проект студентов БГТУ им. В.Г. Шухова «Спорт в Белгороде». В эту команду вошли аспиранты и студенты института экономики и менеджмента и института информационных технологий и управляющих систем. Они получили в подарок цифровой фотоаппарат. Кроме того, представители педагогического сообщества Белгорода и компании «ТрансТелеКом», а также начальник управления информатизации, связи и делопроизводства аппарата губернатора Белгородской области Ю.А. Банчук вручили каждой команде приятные сувениры.
Ознакомиться со всеми выполненными виртуально-краеведческими проектами во время вчерашней игры можно, посетив сайт Letopisi.ru в разделе «Белгород».
19 мая «Неделя цифровых технологий» продолжится представительным семинаром в компании Яндекс на тему «Основные принципы использования Интернета как новой и многообещающей среды маркетинговых коммуникаций», который пройдет в БГТУ им. В.Г. Шухова.