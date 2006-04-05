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Posted 5 апреля 2006,, 07:58

Published 5 апреля 2006,, 07:58

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Николай Гончаров освобожден от должности начальника УВД Белгородской области

5 апреля 2006, 07:58
Владимир Путин своим указом назначил генерал-майора милиции Николая Гончарова начальником Главного управления внутренних дел Ставропольского края, освободив его от должности начальника Управления внутренних дел Белгородской области.

Об этом 4 апреля сообщила пресс-служба Кремля. Этим же указом Путин назначил генерал-майора милиции Александра Реймера начальником Главного управления внутренних дел Самарской области, освободив его от должности начальника Управления внутренних дел Оренбургской области.

Как сообщили ИА «Бел.Ру» в пресс-службе Управления внутренних дел Белгородской области, в настоящее время обязанности начальника УВД исполняет первый заместитель.

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