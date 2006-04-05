Николай Гончаров освобожден от должности начальника УВД Белгородской области

Об этом 4 апреля сообщила пресс-служба Кремля. Этим же указом Путин назначил генерал-майора милиции Александра Реймера начальником Главного управления внутренних дел Самарской области, освободив его от должности начальника Управления внутренних дел Оренбургской области.