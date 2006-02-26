Posted 26 февраля 2006,, 14:41
Published 26 февраля 2006,, 14:41
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
КВНщики из Абхазии первый раз выступали в Белгороде, чего нельзя сказать про «Лиц уральской национальности», вернее, про одно «лицо» - Станислава Ярушина. Секс-символ Международного Союза КВН уже смущал доверчивых девчонок на сцене ДК «Энергомаш» в составе «Уездного города» 14 декабря 2003 года.
Концерт в минувшую пятницу открыли Стас и «главная улыбка Абхазии» Теймураз Тания. Выступление двух команд строилось по привычной КВНовской схеме – «Приветствие», «Разминка» и «Домашнее музыкальное задание». Первыми «приветствовались» «Нарты из Абхазии».
- Когда у нас день, в Америке ночь. Вот так им и надо!
Если «Приветствие» на играх «Высшей лиги КВН ограничено во времени, то на концертах подобных ограничений не существует. Абхазы показали довольно большую «нарезку» из своих выступлений, начав со знаменитого полета на «ТУ-154 года выпуска». В конце первого конкурса Теймураз Тания представил своих друзей – команду «Луна».
Челябинские КВНщики начали с драйвового выхода под музыку «шейк» и представление «Лиц уральской национальности».
- Это Женя. Раньше у него была фамилия Презервативов. Он очень стеснялся и вот недавно пошел в паспортный стол и поменял свое имя на Шесть. И вот перед вами Шесть Презервативов.
Естественно, самым запоминающимся выдался конкурс «Разминка» со зрителями. Чтобы стать ближе к народу, Стас Ярушин и Дамей Чамба разместились в зрительном зале принимать вопросы у зрителей и неприкрыто флиртовать со зрительницами.
- Почему двое из «ЛУНы» выступают без галстуков?
- Ерунда, вот трое из «Нартов» выступают вообще без трусов.
Совместная «Разминка» команд шла на двух уровнях – на сцене и в зрительном зале, где Стас и Дамей обменивались различными уморительными комментариями, типа: «В Абхазии мальчики взрослеют быстро, а девочки – неожиданно», «Хочешь попасть в рай – поезжай в Краснодарский край, хочешь безобразия – поезжай в Абхазию, а хочешь в чистилище – едь на Челябинское водохранилище».
Заключительный конкурс «Домашнее музыкальное задание » представил в своей красе, в первую очередь, «Нартов». Именно на «Музыкалках» они подают свое фирменное блюдо, перепевая современные хиты хором высокогорного многоголосья, добивая могучим оперным соло Эрика Микая. Также в заключительном конкурсе «Нарты из Абхазии» показали знаменитый урок в абхазской школе и не менее памятное заседание абхазского суда.
КВНщики из Челябинска в последнем конкурсе также представили свое музыкальное творчество и доказали, что именно они являются настоящей группой НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ.
Совместное выступление двух команд завершилось совместной памятной фотографией и продолжилось еще около часа раздачей автографов.
Информационную поддержку действительно международной игре КВН оказало ИА «Бел.Ру».