В 2009 году Белгородская область должна контролировать 20-25% рынка мясного производства

Сельское хозяйство России переживает сложные времена, заметил Евгений Савченко. Всё это связано со сменой общеэкономического плана. При всём при этом, в нашей области в течение последующих лет эта отрасль должна стать не менее прибыльной нежели горнодобывающая и металлургическая. Действенными в развитии белгородского АПК губернатор назвал два нормативных документа: 710-е постановление «О финансово-экономическом оздоровлении сельхозпредприятий» и общую концепцию развития АПК до 2010 года. На сегодняшний день Е.С. Савченко определил мясное животноводство самым прибыльным во всей отрасли. Уже в 2009 году область должна контролировать 20-25 процентов рынка мясного производства. В регионе планируется к этому времени производить по 400 тысяч тонн мяса птицы и свинины в год.



Три крупных агрохолдинга сегодня занимаются производством мяса птицы: «Ясные зори», «Кочетковъ» и «Приосколье». Немалый сегмент рынка занимают и мелкие производители. Уже в следующем году будут в области созданы все необходимые мощности для крупномасштабного развития этой отрасли.



Производством мяса свинины на сегодняшний день занимаются порядка десяти крупных и ещё несколько мелких компаний. Мощности для производства 400 тысяч тонн этого мяса в регионе появятся к 2007 году.

Кроме того, большие ставки сейчас делаются на производства молока и яиц. В целом, к 2010 году животноводство должно приносить 45,9 миллиардов рублей.

Что касается растениеводства, то (по сравнению с животноводством) оно не настолько прибыльно, но развивается не менее активно. К 2010 году эта отрасль должна приносить более шести миллиардов рублей. И здесь основные ставки делаются на производство сахарной свёклы, подсолнечника, картофеля и зерна, сообщает пресс-центр губернатора Белгородской области.