Положение "Динамо-Металлург" становится угрожающим

Posted 16 марта 2005,, 10:27
Published 16 марта 2005,, 10:27
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Юные старооскольцы не смогли составить достойную конкуренцию опытным соперникам, уступив им в обоих матчах. Причем если 12 марта хозяева проиграли всухую, то, начав воскресный матч с победы в первой партии, упустили возможность побороться за исход всего матча.
После этих поражений «Динамо-Металлург» занимает предпоследнюю строчку турнирной таблицы, рискуя по итогам сезона покинуть второй эшелон отечественного волейбола.
Чемпионат России. Высшая лига А. Результаты тура
Динамо-Металлург (Старый Оскол) - Нефтехимик (Салават) - 0:3, 1:3
Кристалл (Воронеж) - Зоркий (Красногорск) - 3:0, 0:3
Энергетик (Уфа) - Уралсвязьинформ (Пермь) - 3:2, 0:3
Университет (Барнаул) - Югра-Самотлор (Нижневартовск) - 3:0, 2:3
Дорожник (Красноярск) - ТНК-ВР (Оренбург) - 3:1, 3:0
ЦСКА - Симбирск (Ульяновск) - 3:0, 3:0.
Положение команд:
Нефтехимик - 64 очка (34 игры), Югра-Самотлор - 64 (36), Уралсвязьинформ - 61 (34), Дорожник - 56 (34), Университет, Энергетик У, Зоркий - 53 (34), ТНК-ВР - 52 (36), ЦСКА - 46 (34), Кристалл, Динамо-Металлург - 42 (34), Симбирск - 38 (38).