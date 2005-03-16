Положение "Динамо-Металлург" становится угрожающим

Юные старооскольцы не смогли составить достойную конкуренцию опытным соперникам, уступив им в обоих матчах. Причем если 12 марта хозяева проиграли всухую, то, начав воскресный матч с победы в первой партии, упустили возможность побороться за исход всего матча.

После этих поражений «Динамо-Металлург» занимает предпоследнюю строчку турнирной таблицы, рискуя по итогам сезона покинуть второй эшелон отечественного волейбола.