Сильнейшие гимнасты ЦФО встретились в Брянске

Posted 5 февраля 2005,, 10:28
Published 5 февраля 2005,, 10:28
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
По словам Юрия Шаменина - директора школы, судьи международной категории, являющегося главным судьей этих соревнований, для города и области большая честь принимать у себя соревнования столь высокого уровня.
В Брянск съехались сильнейшие спортсмены четырнадцати регионов ЦФО, в том числе шесть мастеров спорта международного класса, пятьдесят мастеров спорта, восемь членов сборной России. Среди лидеров Юрий Шаменин отмечает традиционно сильные команды Владимира, Воронежа, Белгорода. Кстати, в команду Белгорода входит родная сестра легендарной гимнастки Светланы Хоркиной.
На церемонию открытия приехали исполняющий обязанности председателя облспорткомитета Юрий Горлин, начальник управления образования города Брянска Владимир Оборотов, председатель спорткомитета Брянска Александр Мисник, председатель попечительского совета ДЮСШОР гимнастики Виктор Юдин. Юрий Горлин передал приветственное обращение губернатора Николая Денина участникам чемпионата с пожеланиями, чтобы эти соревнования стали настоящим праздником красоты и грации, и, конечно, пожелал успехов гимнастам.
После торжественного открытия с поднятием государственного флага соревнования возобновились. Продлятся они три дня: в субботу, 5 февраля пройдут личные выступления, а в воскресенье, 6 февраля — финалы в отдельных видах. В первый же день гимнасты соревновались в командном зачете, сообщает интернет-газета «Наш Брянск».