Сильнейшие гимнасты ЦФО встретились в Брянске

После торжественного открытия с поднятием государственного флага соревнования возобновились. Продлятся они три дня: в субботу, 5 февраля пройдут личные выступления, а в воскресенье, 6 февраля — финалы в отдельных видах. В первый же день гимнасты соревновались в командном зачете, сообщает интернет-газета «Наш Брянск».