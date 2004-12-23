Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 декабря 2004,, 09:39

Published 23 декабря 2004,, 09:39

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Установлен размер субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг

23 декабря 2004, 09:39
Правительством Белгородской области подписано постановление «О предоставлении субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг»

Согласно постановлению, для получения субсидий, в органы социальной защиты населения необходимо представить следующие документы: заявление на предоставление субсидии, справку о составе семьи заявителя, копии документов, подтверждающих право на льготы или компенсации по оплате жилья и коммунальных услуг заявителя и т.д.

Начисление субсидии будет производиться помесячно, при этом в расчет принимаются виды и размеры платежей, начисляемые получателю субсидии за каждый конкретный месяц. Выплата субсидии на приобретение твердых видов топлива и баллонов со сжиженным газом (при наличии печного топления) будет производиться один раз в год по реестрам, формируемым органами социальной защиты населения посредством перечисления на персонифицированный социальный счет гражданина в банке или иным способом.
Предоставляются субсидии сроком на полгода. Размер предоставляемой субсидии не должен превышать фактических расходов семьи на оплату жилья и коммунальных услуг. При определении размера субсидии учитываются расходы семьи на оплату жилья и коммунальных услуг в пределах социальной нормы площади жилья и дополнительной жилой площади, предоставляемой гражданам по состоянию здоровья, а также нормативов потребления коммунальных услуг (электроснабжения, газоснабжения (в том числе и газа в баллонах), водоснабжения, водоотведения (канализации), горячего водоснабжения,
отопления, обслуживания лифтового хозяйства, приобретения и доставки
твердого топлива (при наличии печного отопления) и вывоза бытовых отходов).
Гражданам, имеющим задолженность по оплате жилья и коммунальных услуг, субсидия назначается после подписания ими соглашения с предприятиями-поставщиками коммунальных услуг о погашении задолженности в установленные сроки.

#Новости#Политика#Мария
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18