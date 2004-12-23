Установлен размер субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг

Начисление субсидии будет производиться помесячно, при этом в расчет принимаются виды и размеры платежей, начисляемые получателю субсидии за каждый конкретный месяц. Выплата субсидии на приобретение твердых видов топлива и баллонов со сжиженным газом (при наличии печного топления) будет производиться один раз в год по реестрам, формируемым органами социальной защиты населения посредством перечисления на персонифицированный социальный счет гражданина в банке или иным способом.

Предоставляются субсидии сроком на полгода. Размер предоставляемой субсидии не должен превышать фактических расходов семьи на оплату жилья и коммунальных услуг. При определении размера субсидии учитываются расходы семьи на оплату жилья и коммунальных услуг в пределах социальной нормы площади жилья и дополнительной жилой площади, предоставляемой гражданам по состоянию здоровья, а также нормативов потребления коммунальных услуг (электроснабжения, газоснабжения (в том числе и газа в баллонах), водоснабжения, водоотведения (канализации), горячего водоснабжения,

отопления, обслуживания лифтового хозяйства, приобретения и доставки

твердого топлива (при наличии печного отопления) и вывоза бытовых отходов).

Гражданам, имеющим задолженность по оплате жилья и коммунальных услуг, субсидия назначается после подписания ими соглашения с предприятиями-поставщиками коммунальных услуг о погашении задолженности в установленные сроки.