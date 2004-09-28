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Posted 28 сентября 2004,, 07:25

Published 28 сентября 2004,, 07:25

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Теперь детям нельзя появляться вечером на улице без родителей

28 сентября 2004, 07:25
Депутаты Белгородской областной Думы внесли изменения в областные законы "О защите прав ребенка" и "Об административных правонарушениях".

Также они установили административную ответственность для родителей несовершеннолетних.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу облдумы, теперь детям до 16 лет нахождение на улице, в общественных местах, подъездах многоквартирных жилых домов после 22 часов в зимнее время и после 23 часов в летнее разрешено только в сопровождении родителей или близких родственников. В противном случае родителям придется платить штраф за своих детей от 3 до 5 минимальных размеров оплаты труда.

#Новости#Политика#Мария#Дума#Родители#О защите прав ребенка
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