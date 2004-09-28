Теперь детям нельзя появляться вечером на улице без родителей

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу облдумы, теперь детям до 16 лет нахождение на улице, в общественных местах, подъездах многоквартирных жилых домов после 22 часов в зимнее время и после 23 часов в летнее разрешено только в сопровождении родителей или близких родственников. В противном случае родителям придется платить штраф за своих детей от 3 до 5 минимальных размеров оплаты труда.