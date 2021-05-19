ДУМА
О БЕЛОГОРЬЕ

Обзор выборов в Государственную думу
в Белгородской области в 2021 году
Федеральные факторы, способные повлиять на голосование:
В сентябре жителям Белгородской области предстоит вместе со всей страной избрать восьмой созыв Госдумы. «Бел.Ру» в спецпроекте анализирует предвыборные расклады с персоналиями и электоральной базой.
Ставки противостояния Кремля и Навального взвинчены, оппозиция может использовать выборы в Госдуму как трамплин.
Масштабирование и радикализация протестов.
Технология определения кандидата не от “Единой России”, для аккумулирования протестного голосования на случайном кандидате.

Умное голосование
Противопоставить “умному голосованию” можно контролируемый список кандидатов, допущенных до выборов. Партийная принадлежность уходит на второй план.
Ландшафт бюллетеня
Дополнительная адресная помощь группам населения (как это было в период пандемии). Общество готово к новому социальному договору.

Второй соцпакет от президента
Ряд событий, позволяющих нации сплотиться перед лицом внешней угрозы. Реализуется концепция осажденной крепости.
Внешний враг
Контекст выборов в Госдуму-2021 по Белгородской области:
- впервые за последние два десятка лет Евгений Савченко отстранен от принятия решений по персонам представителей региона в ГД.

- Действующие депутаты реализуют весь потенциал, чтобы согласоваться на переизбрание.

﻿- Региональные бета-политики, которые при Савченко находились в арьергарде влияния, попробуют взять реванш.
ОКРУГА

КАНДИДАТЫ

Василий Потрясаев
Валерий Шевляков
Андрей Скоч
Александр Сергиенко
Юлий Клепиков
Станислав Панов
Ольга Медведева
Никита Румянцев
Юрий Селиванов
Валерий Скруг
Сергей Курганский
Наталия Полуянова
Константин Климашевский
Сергей Баринов
Александр Еськов
Андрей Дроздов
Георгий Зайцев
Андрей Колосов
Сергей Еськов
Артём Гончаров
Евгений Биличенко
Владимир Андросов
Кристина Ларина
Юрий Осетров
Николай Мишустин
Олег Корчагин
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В политику пришла в студенчестве, стартовой площадкой для карьерного роста стал молодёжный парламент.

В 2014 году Наталия Полуянова стала главой Корочанского района. Тогда в СМИ писали, что это первое в регионе назначение женщины главой района. Занимала пост до 2016 года, после чего стала начальником департамента образования. С 2018 по 2019 год была первым заместителем председателя областной Думы, в 2019 стала председателем. В новом созыве вновь вернулась на место первого вице-спикера.

Наталия Полуянова идёт на выборы в Госдуму вместо Сергея Боженова, действующего депутата Госдумы и бывшего мэра Белгорода. Выступает за права трудящихся, призывая обновить закон о занятости, чтобы он учитывал интересы самозанятых. На встрече с президентом Владимиром Путиным в феврале Полуянова предложила создать единый портал с вакансиями.

Кандидат, как и положено секретарю реготделения “Единой России”, следует партийной повестке. Работает с волонтерами и поощряет сельское хозяйство в аграрном регионе. В январе Наталия Полуянова по поручению Дмитрия Медведева вручила белгородцу инвалидную коляску с электронным управлением. Такие активности традиционны для единороссов, но вызывают много споров.

Ее электорат традиционный для “Единой России” - бюджетники и те, кто зависит от льгот и выплат из бюджета. Опрошенные эксперты отмечают, что Полуянова получит мандат в рамках “ротации государственников”.

Наталия Полуянова
40 лет, первый вице-спикер областной думы, партийный секретарь

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UPD 01.06.2021: Прошла праймериз, набрала 62 860 голосов
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В Белгородской области оказался именно из-за работы с депутатом Госдумы Андреем Скочем в 2011 году. Румянцева привлекли как молодого юриста и секретаря, ему пришлось досконально изучить регион, чтобы понимать запросы населения, адресованные к Скочу. На праймериз в 2020 году обошёл начальника управления физкультуры и спорта администрации Ракитянского района Артёма Попова на 1700 голосов. Несмотря на то, что Попов местный, а Румянцев – нет.

В последние месяцы кандидат прошел вакцинацию, поддерживал гаражную амнистию, национальные проекты. Румянцев выступает как активный общественник, большое внимание уделяет вопросам семьи и демографии. Также часто ставит в пример свою собственную семью и детей, рассказывая, как тот или иной закон или инициатива отразится на их будущем. Скорее всего, в выборах будет показывать себя как примерного семьянина с ориентацией на проблемы малозащищённых слоёв населения.

Чаще остаётся в тени Скоча как его помощник. Транслирует не только идеологию партии, но и своего “начальника”. Эксперты отмечают, что Румянцев может получить мандат своего патрона в рамках внутриклановых решений московского бизнеса.

Никита Румянцев
32 года, депутат облдумы, помощник депутата
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UPD 01.06.2021: Прошёл празмериз , набрал 41 567 голосов
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Действующий мэр города Старый Оскол Белгородской области. Родился 2 декабря 1971 года в Шебекинском горокруге. Кандидатуру на пост предложил в 2018 году губернатор Евгений Савченко. В июне 2020 года стал секретарем отделения партии «Единая Россия».

В течение двух лет возглавлял администрацию города Шебекино. Позже занял пост первого заместителя главы администрации Шебекинского района, а затем – главы Корочанского района. С 2014 по 2017 год был руководителем администрации Белгородского района.

Выходец из команды Савченко, политологи характеризуют его как крепкого хозяйственника, что очень ценится в регионе и всячески поощрялось бывшим губернатором области. Сергиенко считали главным претендентом на место губернатора, пока в регион не приехал Денис Буцаев, а позже – Вячеслав Гладков.

Высказывания Сергиенко практические всегда сухие и официозные, страница в социальной сети «ВКонтакте» тоже заведена в качестве рабочей.

«Меня вопрос открытия новых пивных тоже беспокоит. Мы административным ресурсом не можем влиять на этот процесс. Но мы этим занимаемся. Есть закон, который принят на уровне области и государства. Мы будем максимально препятствовать этому вопросу. Я не хочу, чтобы так происходило», - высказался Сергиенко 28 декабря 2020 года.

15 февраля 2021 года Александр Сергиенко объяснил, почему старооскольцы жалуются врио губернатора области на ситуацию в городе. Убрать все улицы разом невозможно. В марте Александр Сергиенко пожаловался на низкий уровень культуры жителей Старооскольского округа, который он возглавляет, и сообщил о плохом состоянии очистных сооружений Старого Оскола. Не боится проводить прямых эфиров в Instagram.

Сергиенко выступает как чиновник, озабоченный проблемами города, прислушивается к обращениям старооскольцев, на странице в ВК открыты комментарии. Кандидат открыт к общению и обратной связи, но основной его электорат, скорее всего, будет именно в пределах Старооскольского городского округа, жителям Белгорода Сергиенко не очень близок. Однако в некоторых вопросах мэр может сыграть на контрасте Белгорода и Старого Оскола, в частности в уровне заработной платы – в городском округе самые большие зарплаты в регионе.

За него будут голосовать местные патриоты и те, кому нужна сильная рука.

Александр Сергиенко
49 лет, мэр Старого Оскола, крепкий хозяйственник

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UPD 01.06.2021: Выбыл Не подавал документы
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Родился в Белгороде. В данный момент занимает пост председателя Общественной палаты Белгородской области, бывший начальник областного управления культуры. Представляет партию «Единая Россия». Является ректором ГБОУ ВО "Белгородский государственный институт искусств и культуры".

Курганский достаточно активно ведёт страницы в социальных сетях, причём начал делать это ещё до того, как это стало “мейнстримом” и добровольно-принудительным моментом.

В марте 2021 года Курганский высказался против несовершеннолетних белгородцев в политике, когда зашла речь о будущем молодёжном совете, куда должны войти белгородцы от 14 лет. Он не видит ничего плохого в привлечении молодёжи, однако это нужно делать с момента совершеннолетия.

Ранее Сергей Курганский высказал на своей личной странице в Instagram отношение к вовлечению несовершеннолетних в несогласованные митинги и к самим прошедшим акциям в целом. Он назвал акцию 23 января в Белгороде возмутительной и по содержанию, и по форме, а организаторы, по его мнению, явно поют с чужого голоса.
Из его активности в соцсетях, а также высказываний можно сделать вывод, что основная целевая аудитория Курганского – молодёжь и работники культурной сферы. Вероятность победы на выборах мала, но опыт даёт плюс в копилку достижений и показывает чиновника активным и заинтересованным проблемами молодого поколения.

Сергей Курганский
65 лет, председатель Общественной палаты, лояльный общественник

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UPD 01.06.2021: Выбыл не подавал документы
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С 2003 по 2012 год работала в управлении образования администрации Белгорода, департаменте образования Белгородской области. С 2013 года по 2017 год занимала должность замглавы администрации Белгорода по внутренней и кадровой политике. В 2018 году вошла в состав белгородского горсовета. Также является секретарём отделения партии «Единая Россия».

В своей деятельности большое внимание уделяет образованию в областном центре. Продвигала реализацию проектов по обновлению городских библиотек, введению шахмат в школы, сокращению 2-х сменного режима работы в образовательных учреждениях и внедрению комплекса ГТО.

В марте Ольга Медведева отметила важность повышения окладов работников допобразования, особенно тех, кто занимается с детьми-аутистами. В конце февраля взяла на личный контроль уборку мусора в историческом Свято-Троицком квартале в центре Белгорода. А также пообещала организовать там субботник, когда позволит погода.

В начале января Ольга Медведева получила представление прокуратуры из-за скандала с дорогой иномаркой, которую администрации подарила Белгородская ипотечная корпорация. Она должна была устранить нарушения законодательства о противодействии коррупции. Машину в итоге продали.

Если Ольга Медведева действительно решит идти на выборы, то свою кампанию будет выстраивать, опираясь на запросы жителей областного центра. Больше контроля по строящимся или реконструируемым объектам, внимание к школам и педагогам. Свою страницу в социальной сети ведёт активно, но преимущественно по рабочим вопросам. Однако регулярно отчитывается о проделанной работе, в том числе и на заседаниях горсовета.

Ольга Медведева
50 лет, председатель горсовета Белгорода, педагог
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UPD 01.06.2021: Выбыла Не подавала документы
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Родился в селе Никольское Московской области. В Белгородской области купил доли в Оскольском электрометаллургическом комбинате и Лебединском горно-обогатительном комбинате. Успешно участвовал в выборах в Госдуму в 1999 году, стал депутатом. С 1999 года по 2019 год выступил соавтором 163 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов. Входит в список богатейших бизнесменов России по версии Forbes с состоянием 5,2 млрд долларов.

Известен тем, что основал фонд «Поколение», активно занимается благотворительной деятельностью: выделяет деньги на поддержку медработников, капремонт детских садов и школ, строительство детских площадок, оснащение объектов культуры, помогает белгородцам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В прошлом году стартовала программа по капремонту и строительству объектов социальной направленности в Белгородской области. Это 75 объектов в 12 муниципалитетах, среди которых детские сады, школы, ссузы, дороги и системы водоснабжения. На эти цели Андреем Скочем было выделено 2,3 млрд рублей.

Также депутат Госдумы РФ принял решение помочь Белгородской области в борьбе с пандемией. Всего на эти цели было направлено более 75 млн рублей, на которые были закуплены средства индивидуальной защиты и антисептики. А на финансовую поддержку медиков, работающих в «красной зоне», было выделено 10 млн рублей. В этом году, с началом массовой вакцинации, для медучреждений были закуплены различные холодильные установки для хранения и перевозки вакцины.

В Белгороде действует несколько медицинских центров, средства на оснащение которых выделил фонд политика.

Предвыборную кампанию, скорее всего, будет строить стандартно, как человек, который большие средства отдаёт на благотворительность и развитие медицины. Эксперты прогнозируют его выдвижение по Старооскольскому округу и безоговорочную победу. Финансировать кампанию будет “Металлоинвест” Алишера Усманова.

Андрей Скоч
55 лет, депутат Госдумы, меценат
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UPD 01.06.2021: прошёл праймериз, набрал 43 767 голосов.
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Был президентом белгородской Торгово-промышленной палаты, в октябре 2001 года был избран депутатом Белгородской областной Думы. Входил в комитет облдумы по бюджету, финансам и налоговой политике.

В 2011 году получил вакантный мандат депутата Государственной думы РФ V созыва от соратника по партии «Единая Россия» Александра Сысоева, который досрочно подал в отставку. В связи с переходом в Госдуму РФ сложил полномочия в Белгородской облдуме. Однако на выборах в госдуму в 2011 году проиграл и вернулся в Белгородскую думу. Был избран заместителем председателя регионального законодательного органа. Возглавлял комитет по местному самоуправлению и вопросам экономического развития предпринимательства. 18 сентября 2016 был избран депутатом Государственной думы РФ.

Один из инициаторов законопроекта о налоговом вычете на фитнес детей. За походы в кружки и секции можно будет вернуть до 15,6 тыс. рублей, если закон в итоге будет принят. Тогда мера вступит в силу с начала 2022 года. Социальный налоговый вычет по НДФЛ для россиян, чьи несовершеннолетние дети занимаются спортом в различных кружках, будет касаться также усыновлённых детей и подопечных. Для получения вычета нужно будет предоставить документы, которые подтверждают расходы на спортивные секции для детей — чек и копию договора.

В начале апреля подал документы для участия в праймериз «Единой России». Будет участвовать в процедуре по отбору кандидатов на выборы в депутаты Государственной Думы VIII созыва.

Ориентирован на избирателей среднего возраста, у которых есть дети и усыновлённые дети. А также на активные слои населения, которые занимаются спортом. По мнению экспертов, его позиции держаться на сложном компромиссе между руководством Госдумы, Торгово-промышленной палаты и вторым губернатором Белгородской области Евгением Савченко.

Валерий Скруг
57 лет, депутат Госдумы, ЗОЖник
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UPD 01.06.2021: прошёл праймериз, набрал 29 011 голосов
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Родился в городе Алмалык Ташкентской области Узбекской ССР. Переехал в Старый Оскол, в 2006 году вступил в партию КПРФ.

В 2012 году был избран депутатом Совета депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области, а с июля 2013 года является исполняющим обязанности первого секретаря Старооскольского местного отделения «Коммунистическая партия Российской Федерации».

Является помощником депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Сергея Гаврилова.

Социальные сети не ведёт и вообще довольно пассивен в плане высказываний или выступлений. Эксперты оценили перспективы его выдвижения в 90 %.

Станислав Панов
48 лет, коммунист средних лет
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Родился в Баку, Азербайджан. Занимает должность Председателя комитета областной Думы по Регламенту и депутатской этике. В облдуме представляет партию КПРФ.

Информации в сети о нем нет, кроме упоминаний об участии в заседаниях партии КПРФ. Будет участвовать в выборах с вероятностью 90 %.

Валерий Шевляков
66 лет, коммунист
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Родился 28 июня 1940 года в селе Мантурово Курской области. Выступает от партии «Справедливая Россия».

Был депутатом Белгородской облдумы, является гендиректором ОАО «Белгородский завод ЖБК-1».

С 1993 по 2002 год был депутатом совета депутатов Белгорода. С 2002 года избирался в облдуму третьего, четвёртого и пятого созывов, был членом комитета по развитию хозяйственного комплекса области.
В конце марта 2021 года председатель совета директоров АО «Завод ЖБК-1» Юрий Селиванов принял участие в VI Всероссийском совещании по развитию жилищного строительства. Юрий Селиванов выступил 11 и 12 марта в режиме видеоконференции в двух дискуссионных сессиях. Он поделился опытом, как вовлечь огромные собственные сбережения населения, достигающие, по разным оценкам, 50−60 трлн рублей, в реальный сектор экономики через строительство жилья, которого в стране очень не хватает. Спикер сообщил, что действенный способ накопить деньги на покупку квартиры, сохранив их от инфляции, и обойтись без процентов за кредиты — это жилищный накопительный кооператив (ЖНК).

Поскольку руководит крупнейшим строительным предприятием Белгородской области. скорее всего, будет выступать за права трудящихся, поддержку строителей и всяческое развитие строительной сферы. Также может сделать упор на больную нынче тему – доступное жилье для молодых семей за счет развития ЖНК.

Юрий Селиванов
80 лет, строитель
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Родился в Валуйках в Белгородской области. Учился в Москве. Был главой администрации Валуек и Валуйского района. В 2021 году стал одним из двух кандидатов на пост губернатора региона. Его конкурентом на пост руководителя региона является врио губернатора Вячеслав Гладков.

В 2020 году Клепиков задекларировал доход в 13,6 млн рублей.
Клепиков несколько лет руководил ООО «Белрегионгаз», поэтому многие вопросы, связанные с газификацией региона, прошли с упоминанием его фамилии.

Стоит отметить, что только Клепикова озадачила этическая сторона ситуации с досрочным увольнением руководителя Контрольно-счётной палаты Белгородской области Николая Звертаева. На заседании облдумы Клепиков отметил, что за много летний труд Звертаева следовало бы поблагодарить, а не в хамоватой манере предлагать ему сложить полномочия.

Основными проблемами Белгородской области и России Клепиков называет пандемию коронавирусной инфекции и внешнюю угрозу. Что именно является внешней угрозой, в своём обращении он не пояснил. Зато рассказал, что считает приоритетным в работе депутата: строительство школ, детсадов, больниц и т. д., создание рабочих мест, повышение уровня жизни. То есть стандартный набор обещаний, при выполнении которых счастливым станет каждый.
Юрий Клепиков
депутат облдумы Белгородской области, председатель фонда «Память».
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Родился в Ивнянском районе.

С 2002 года по 2011 год был мэром Белгорода. Также был председателем облдумы, но в июне 2019 года досрочно сложил полномочия по семейным обстоятельствам.

В предвыборной кампании, скорее всего, будет делать упор на близость к народу и понимание его проблем — сам Потрясаев начинал карьерный путь с мастера и начальника цеха на белгородском заводе «Ритм».

Считает приоритетными здравоохранение, обустройство сельских территорий, потому что в регионе большая часть предприятий сосредоточена на агропромышленности.

Потрясаев о раздельном сборе мусора в регионе: «Раздельный сбор мусора повышает общую культуру. Эту идеологию, наверное, нужно поддержать. От этого мы уже никуда уходить не должны. А пункты приёма вторичного сырья — это инструмент для реализации большой программы. Мне видится, что это главное направление, которое будет способствовать достижению поставленной задачи. Расстановка контейнеров, организация правильного сбора — сложный процесс, но это тоже нужно делать. А вот когда в приёмных пунктах принимают раздельно макулатуру, пластик и за это человеку платят — это совсем другой подход».
Василий Потрясаев
67 лет
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Юрий Осетров руководит белгородским региональным отделением партии «Справедливая Россия». В 2018 году высказался против установки в регионе беби-боксов, сославшись на то, что такая вседозволенность породит волну малышей-отказников.

28 июля текущего года он обратил внимание на проблему, которая сложилась в регионе из-за принуждения сотрудников некоторых компаний к вакцинации от коронавируса. По его словам, вакцинация важна, но принуждать к ней людей нельзя.

Такое решение незаконно и недопустимо, поскольку в перечень лиц, которые обязаны делать прививку, сотрудники сферы торговли не включены. Специальная норма, устанавливающая ответственность за отказ от вакцинации, в действующем законодательстве отсутствует.

В 2020 году входил в топ-100 богатейших белгородцев, заняв 61-ю позицию списка.

Юрий Осетров
выдвинут политической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»
по Белгородскому одномандатному округу № 75
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Выдвинут политической партией «Российская партия свободы и справедливости» по Старооскольскому одномандатному избирательному округу № 76.
Артём Гончаров
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Выдвинут Российской экологической партией «Зелёные» по Старооскольскому одномандатному избирательному округу № 76
Андрей Дроздов
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Известна в Белгороде как куратор международного движения My cup please. Также организовывала сбор старой бытовой техники и джинсовой одежды, чтобы отправить на переработку. Выступает за экологичность производства и разумное потребление.
Кристина Ларина
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Выдвинута политической партией «Новые люди» по Белгородскому одномандатному округу № 75
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В данный момент занимает пост генерального директора в ООО «Торговый дом «Купец»»
Сергей Еськов
Выдвинут Всероссийской политической партией «РОДИНА» по Белгородскому одномандатному округу № 75
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Занимает пост генерального директора в ООО «Торговый дом «Еськов»»
Александр Еськов
выдвинут Всероссийской политической партией «РОДИНА» по Старооскольскому одномандатному избирательному округу № 76
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Кроме членства в партии занимается адвокатской деятельностью.
Владимир Андросов
выдвинут политической партией «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» по Белгородскому одномандатному округу № 75
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Занимает пост генерального директора в ООО «Авангард-групп».
Андрей Колосов
выдвинут политической партией «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» по Старооскольскому одномандатному избирательному округу № 76
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Родился в Курске. Выдвинут от политической партии ЛДПР. В данный момент является временно неработающим.
Сергей Баринов
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Выдвинут от политической партии «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ»». Родился в Читинской области, в 1991 году окончил белгородский сельскохозяйственный институт. Является генеральным директором ООО «Ипрохим».

Биличенко Евгений
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Выдвинут от партии «Новые люди». Примечательно, что Зайцев родился в Москве, да и сейчас столица указана как город постоянного места жительства кандидата. Почему он решил представлять Белгородскую область, сказать сложно. Кандидат родился в 2000 году, сейчас ему 21 год.
Георгий Зайцев
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Выдвинут от партии ЛДПР. Занимает пост заместителя директора в Центре бухгалтерского учёта отрасли «Образование» города Белгорода.

Константин Климашевский
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Выдвинут от партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ". Является генеральным директором ООО «Союз Офицеров».

Олег Корчагин
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Выдвинут от партии КПРФ. В данный момент является помощником депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва Дорохина П.С
Николай Мишустин
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