Родился в селе Никольское Московской области. В Белгородской области купил доли в Оскольском электрометаллургическом комбинате и Лебединском горно-обогатительном комбинате. Успешно участвовал в выборах в Госдуму в 1999 году, стал депутатом. С 1999 года по 2019 год выступил соавтором 163 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов. Входит в список богатейших бизнесменов России по версии Forbes с состоянием 5,2 млрд долларов.



Известен тем, что основал фонд «Поколение», активно занимается благотворительной деятельностью: выделяет деньги на поддержку медработников, капремонт детских садов и школ, строительство детских площадок, оснащение объектов культуры, помогает белгородцам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.



В прошлом году стартовала программа по капремонту и строительству объектов социальной направленности в Белгородской области. Это 75 объектов в 12 муниципалитетах, среди которых детские сады, школы, ссузы, дороги и системы водоснабжения. На эти цели Андреем Скочем было выделено 2,3 млрд рублей.



Также депутат Госдумы РФ принял решение помочь Белгородской области в борьбе с пандемией. Всего на эти цели было направлено более 75 млн рублей, на которые были закуплены средства индивидуальной защиты и антисептики. А на финансовую поддержку медиков, работающих в «красной зоне», было выделено 10 млн рублей. В этом году, с началом массовой вакцинации, для медучреждений были закуплены различные холодильные установки для хранения и перевозки вакцины.



В Белгороде действует несколько медицинских центров, средства на оснащение которых выделил фонд политика.



Предвыборную кампанию, скорее всего, будет строить стандартно, как человек, который большие средства отдаёт на благотворительность и развитие медицины. Эксперты прогнозируют его выдвижение по Старооскольскому округу и безоговорочную победу. Финансировать кампанию будет “Металлоинвест” Алишера Усманова.



