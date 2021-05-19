Действующий мэр города Старый Оскол Белгородской области. Родился 2 декабря 1971 года в Шебекинском горокруге. Кандидатуру на пост предложил в 2018 году губернатор Евгений Савченко. В июне 2020 года стал секретарем отделения партии «Единая Россия».
В течение двух лет возглавлял администрацию города Шебекино. Позже занял пост первого заместителя главы администрации Шебекинского района, а затем – главы Корочанского района. С 2014 по 2017 год был руководителем администрации Белгородского района.
Выходец из команды Савченко, политологи характеризуют его как крепкого хозяйственника, что очень ценится в регионе и всячески поощрялось бывшим губернатором области. Сергиенко считали главным претендентом на место губернатора, пока в регион не приехал Денис Буцаев, а позже – Вячеслав Гладков.
Высказывания Сергиенко практические всегда сухие и официозные, страница в социальной сети «ВКонтакте» тоже заведена в качестве рабочей.«Меня вопрос открытия новых пивных тоже беспокоит. Мы административным ресурсом не можем влиять на этот процесс. Но мы этим занимаемся. Есть закон, который принят на уровне области и государства. Мы будем максимально препятствовать этому вопросу. Я не хочу, чтобы так происходило»
, - высказался Сергиенко 28 декабря 2020 года.
15 февраля 2021 года Александр Сергиенко объяснил, почему старооскольцы жалуются врио губернатора области на ситуацию в городе. Убрать все улицы разом невозможно. В марте Александр Сергиенко пожаловался на низкий уровень культуры
жителей Старооскольского округа, который он возглавляет, и сообщил о плохом состоянии очистных сооружений Старого Оскола. Не боится проводить прямых эфиров в Instagram.
Сергиенко выступает как чиновник, озабоченный проблемами города, прислушивается к обращениям старооскольцев, на странице в ВК открыты комментарии. Кандидат открыт к общению и обратной связи, но основной его электорат, скорее всего, будет именно в пределах Старооскольского городского округа, жителям Белгорода Сергиенко не очень близок. Однако в некоторых вопросах мэр может сыграть на контрасте Белгорода и Старого Оскола, в частности в уровне заработной платы – в городском округе самые большие зарплаты в регионе.
За него будут голосовать местные патриоты и те, кому нужна сильная рука.