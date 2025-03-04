Холодные дни подходят к концу? Белгородцам раскрыли прогноз на неделю

Следующий день, четверг, будет тоже пасмурным. Днём без осадков, зато ночью ожидается дождь. При этом температура воздуха поднимется ещё выше — до +10 °С. В пятницу уже выглянет ясное солнце, а столбик термометра закрепится на +12 °С.