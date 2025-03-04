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Posted 4 марта, 15:01

Published 4 марта, 15:01

Modified 4 марта, 15:03

Updated 4 марта, 15:03

Белгородцам раскрыли, когда в марте начнутся тёплые дни

Холодные дни подходят к концу? Белгородцам раскрыли прогноз на неделю

4 марта 2025, 15:01
Фото: Изображение Midjourney.

Белгородцам раскрыли, когда в марте начнутся тёплые дни

Сюжет
Погода
Пятое и шестое числа в Белгородской области ещё будут пасмурными и с дождями, однако уже после них выглянет солнце, а столбик поднимется до +12 °С.

В среду, 5 марта, в приграничном регионе сохранится пасмурная погода. Днём снег не ожидается, однако возможны небольшие дожди. В ночное же время дожди смешаются с мокрым снегом.

Температура воздуха не опустится ниже нуля и составит +6 °С в светлое время суток и +2 °С в тёмное. Ветер ожидается несильный.

Следующий день, четверг, будет тоже пасмурным. Днём без осадков, зато ночью ожидается дождь. При этом температура воздуха поднимется ещё выше — до +10 °С. В пятницу уже выглянет ясное солнце, а столбик термометра закрепится на +12 °С.

Выходные будут тёплыми, но солнце не будет выглядывать из-за облаков на постоянной основе, сообщили в Гидрометцентре РФ.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Погода#Дожди#Белгород#Пасмурно
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