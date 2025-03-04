Холодные дни подходят к концу? Белгородцам раскрыли прогноз на неделю

Posted 4 марта, 15:01
Published 4 марта, 15:01
Modified 4 марта, 15:03
Updated 4 марта, 15:03
В среду, 5 марта, в приграничном регионе сохранится пасмурная погода. Днём снег не ожидается, однако возможны небольшие дожди. В ночное же время дожди смешаются с мокрым снегом.
Температура воздуха не опустится ниже нуля и составит +6 °С в светлое время суток и +2 °С в тёмное. Ветер ожидается несильный.
Следующий день, четверг, будет тоже пасмурным. Днём без осадков, зато ночью ожидается дождь. При этом температура воздуха поднимется ещё выше — до +10 °С. В пятницу уже выглянет ясное солнце, а столбик термометра закрепится на +12 °С.
Выходные будут тёплыми, но солнце не будет выглядывать из-за облаков на постоянной основе, сообщили в Гидрометцентре РФ.