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Posted 27 февраля, 13:27

Published 27 февраля, 13:27

Modified 27 февраля, 13:27

Updated 27 февраля, 13:27

Зима попрощается с белгородцами суровым морозом

Это надо пережить: какой будет погода в последний день зимы в Белгородской области?

27 февраля 2025, 13:27
Фото: 1MI. Зима попрощается с белгородцами суровым морозом

Февраль в Белгородской области завершится морозом до -21 °C

Сюжет
Погода
Суровые холода ожидаются в «низких местах», предупреждает МЧС. Снега в последний день не будет.

В пятницу, 28 февраля, в Белгородской области ожидается переменная облачность и отсутствие осадков. В ночные и утренние часы местами возможен туман.

Ветер переменных направлений будет достигать 3-8 м/с. Ночью температура воздуха составит -16…-11 °C, в низменных районах — до -21 °C. Днём в регионе будет от -5 °C до 0 °C.

В Белгороде ночью температура опустится до -14…-12 °C, а днем не превысит -2 °C.

Прогноз погоды на март в Белгороде обещает весеннее тепло и дождливые дни. В первой половине месяца температура будет колебаться от 0 °C до +8 °C, а после 14 марта она стабилизируется в пределах +9…+11 °C. В целом, март в Белгородской области будет теплее, чем обычно, с небольшими осадками.

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