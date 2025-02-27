Это надо пережить: какой будет погода в последний день зимы в Белгородской области?

Posted 27 февраля, 13:27
Published 27 февраля, 13:27
Modified 27 февраля, 13:27
Updated 27 февраля, 13:27
В пятницу, 28 февраля, в Белгородской области ожидается переменная облачность и отсутствие осадков. В ночные и утренние часы местами возможен туман.
Ветер переменных направлений будет достигать 3-8 м/с. Ночью температура воздуха составит -16…-11 °C, в низменных районах — до -21 °C. Днём в регионе будет от -5 °C до 0 °C.
В Белгороде ночью температура опустится до -14…-12 °C, а днем не превысит -2 °C.
Прогноз погоды на март в Белгороде обещает весеннее тепло и дождливые дни. В первой половине месяца температура будет колебаться от 0 °C до +8 °C, а после 14 марта она стабилизируется в пределах +9…+11 °C. В целом, март в Белгородской области будет теплее, чем обычно, с небольшими осадками.