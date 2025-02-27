Это надо пережить: какой будет погода в последний день зимы в Белгородской области?

Прогноз погоды на март в Белгороде обещает весеннее тепло и дождливые дни. В первой половине месяца температура будет колебаться от 0 °C до +8 °C, а после 14 марта она стабилизируется в пределах +9…+11 °C. В целом, март в Белгородской области будет теплее, чем обычно, с небольшими осадками.