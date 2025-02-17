До -21° С: погода продолжает ставить рекорды в Белгородской области

Posted 17 февраля, 14:02
Published 17 февраля, 14:02
Modified 17 февраля, 14:02
Updated 17 февраля, 14:02
Во вторник, 18 февраля, в Белгородской области похолодает ещё сильнее. По данным ГУ МЧС, ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможен небольшой снег.
Ночью температура опустится вплоть до -21 °С. Таких морозов в Белгородской области не было уже давно. Днём же столбик термометра поднимется до -10…-5 °С.
В Белгороде осадки завтра маловероятны. Ночью ожидается до -18 °С. Днём температура составит -7…-5 °С. Ветер юго-западный 5–10 м/с.
В Белгородской и Воронежской областях из-за морозов объявлен оранжевый уровень погодной опасности.