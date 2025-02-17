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Posted 17 февраля, 14:02

Published 17 февраля, 14:02

Modified 17 февраля, 14:02

Updated 17 февраля, 14:02

Завтра возможено будет снег

До -21° С: погода продолжает ставить рекорды в Белгородской области

17 февраля 2025, 14:02
Фото: 1MI. Завтра возможено будет снег

В Белгородской области из-за морозов объявили оранжевый уровень опасности

Сюжет
Погода
Днём в регионе ожидается до -10 °С. Возможен небольшой снег.

Во вторник, 18 февраля, в Белгородской области похолодает ещё сильнее. По данным ГУ МЧС, ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможен небольшой снег.

Ночью температура опустится вплоть до -21 °С. Таких морозов в Белгородской области не было уже давно. Днём же столбик термометра поднимется до -10…-5 °С.

В Белгороде осадки завтра маловероятны. Ночью ожидается до -18 °С. Днём температура составит -7…-5 °С. Ветер юго-западный 5–10 м/с.

В Белгородской и Воронежской областях из-за морозов объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Погода#Холод#Мороз#Белгород#Воронежская область
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