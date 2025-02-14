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Posted 14 февраля, 12:50

Published 14 февраля, 12:50

Modified 14 февраля, 12:50

Updated 14 февраля, 12:50

Белгородцам пообещали тёплую весну

Синоптики обнадёжили белгородцев прогнозом на март, но есть нюанс

14 февраля 2025, 12:50
Фото: 1MI. Белгородцам пообещали тёплую весну

Синоптики рассказали, с какой погоды начнётся календарная весна в Белгороде

Сюжет
Погода
Метеорологи «Яндекс. Погоды» предсказали раннее наступление тёплой весны. В каких российских регионах это будет наблюдаться и что касается Белгорода?

Журналисты «Известий» выяснили у синоптиков, что раннее наступление весны возможно в нескольких российских регионах. Тепло уже в марте будет не только по всему ЦФО, включая Белгород, но и в Санкт-Петербурге, Казани, Дальнем Востоке.

При этом в Воронеже ожидается достаточно сильное отклонение от среднегодовых температур — примерно в 1,5-1,8 градуса. Коснётся ли такая аномалия Белгорода, неизвестно.

В то же время, несмотря на прогнозируемое тепло, в европейской части России ожидается больше дождей. Такая информация должна порадовать белгородцев, которых ранее предупреждали о возможных частых лесных пожарах. Возгорания могут возникнуть в летний период, если весной в регионе не выпадет достаточное количество осадков.

О том, какой может быть мартовская погода в Белгороде, можно посмотреть в этом материале.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Погода#Дожди#Тепло#Россия#Весна#Белгород#Март
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