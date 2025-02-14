Синоптики обнадёжили белгородцев прогнозом на март, но есть нюанс

В то же время, несмотря на прогнозируемое тепло, в европейской части России ожидается больше дождей. Такая информация должна порадовать белгородцев, которых ранее предупреждали о возможных частых лесных пожарах. Возгорания могут возникнуть в летний период, если весной в регионе не выпадет достаточное количество осадков.