Синоптики обнадёжили белгородцев прогнозом на март, но есть нюанс

Posted 14 февраля, 12:50
Published 14 февраля, 12:50
Modified 14 февраля, 12:50
Updated 14 февраля, 12:50
Журналисты «Известий» выяснили у синоптиков, что раннее наступление весны возможно в нескольких российских регионах. Тепло уже в марте будет не только по всему ЦФО, включая Белгород, но и в Санкт-Петербурге, Казани, Дальнем Востоке.
При этом в Воронеже ожидается достаточно сильное отклонение от среднегодовых температур — примерно в 1,5-1,8 градуса. Коснётся ли такая аномалия Белгорода, неизвестно.
В то же время, несмотря на прогнозируемое тепло, в европейской части России ожидается больше дождей. Такая информация должна порадовать белгородцев, которых ранее предупреждали о возможных частых лесных пожарах. Возгорания могут возникнуть в летний период, если весной в регионе не выпадет достаточное количество осадков.