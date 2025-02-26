А в Белгородской области точно конец зимы? Прогноз погоды вновь удивляет

Posted 26 февраля, 13:27
Published 26 февраля, 13:27
Modified 26 февраля, 13:45
Updated 26 февраля, 13:45
В четверг, 27 февраля, в Белгородской области ожидается переменная облачность, местами туман, сообщает МЧС. Осадков не предвидится. Ветер западный 2-7 м/с.
Ночью местами похолодает до -17 °C. Днём столбик термометра поднимется до -5…0 °C.
В Белгороде ближайшей ночью температура опустится до -15 °С. Днём ожидается -2 °С, осадков не будет.
Такая погода останется в городе и в течение следующего дня, 28 февраля. Облачность будет сменяться прояснениями, следует из прогноза Гидрометцентра.
Плюсовая температура может прийти в Белгород со 2 марта.