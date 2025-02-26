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Posted 26 февраля, 13:27

Published 26 февраля, 13:27

Modified 26 февраля, 13:45

Updated 26 февраля, 13:45

Существенных осадков не ожидается

А в Белгородской области точно конец зимы? Прогноз погоды вновь удивляет

26 февраля 2025, 13:27
Фото: 1MI. Существенных осадков не ожидается

Мороз задержится в Белгородской области

Сюжет
Погода
Пока что погода не напоминает о приближении весны: синоптики вновь обещают мороз до -17 °С.

В четверг, 27 февраля, в Белгородской области ожидается переменная облачность, местами туман, сообщает МЧС. Осадков не предвидится. Ветер западный 2-7 м/с.

Ночью местами похолодает до -17 °C. Днём столбик термометра поднимется до -5…0 °C.

В Белгороде ближайшей ночью температура опустится до -15 °С. Днём ожидается -2 °С, осадков не будет.

Такая погода останется в городе и в течение следующего дня, 28 февраля. Облачность будет сменяться прояснениями, следует из прогноза Гидрометцентра.

Плюсовая температура может прийти в Белгород со 2 марта.

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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Погода#Новости Белгорода#Мороз#Белгород#Потепление
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