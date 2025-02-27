Долгожданное тепло или вновь аномальный холод? Какой будет погода в марте в Белгороде

Прогноз погоды на март в Белгороде от «Гисметео»

«Яндекс. Погода»: что будет в марте в Белгороде?

Прогноз погоды от Гидрометцентра на неделю в Белгороде

Что говорят о погоде в марте федеральные синоптики?