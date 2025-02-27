Долгожданное тепло или вновь аномальный холод? Какой будет погода в марте в Белгороде

Posted 27 февраля, 05:01
Published 27 февраля, 05:01
Modified 27 февраля, 05:01
Updated 27 февраля, 05:01
Судя по прогнозу от «Гисметео», март готовит для жителей Белгорода по-весеннему тёплую погоду: столбик термометра не будет опускаться ниже нуля, почти всегда будет выглядывать солнце и в редких случаях — идти дожди.
Так, первое число первого весеннего месяца порадует жителей Белгорода солнцем и нулевой температурой. Уже на второй день планируются пасмурная погода с дождём и мокрым снегом, но столбик термометра с этого дня будет только расти.
Если с 1 по 14 марта температура будет колебаться от 0 °С до +8 °С, то уже после этих чисел столбик термометра закрепится на отметках +9…+11 °С — эти значения должны сохраниться вплоть до апреля.
Дожди метеорологи прогнозируют 6, 10, 15, 18, 24 и 26 марта, а небольшой снег вместе с дождём — 2 и 5 числа.
Прогноз синоптиков сервиса «Яндекс. Погода» совсем немного отличается от прогноза «Гисметео». Так, судя по их расчётам, март начнётся прохладно — с -2…-1 °С. Однако это продлится всего первые два дня, а после этого, минуя нулевую отметку, столбик термометра поднимется до +2 °С.
В дальнейшем температура не будет опускаться ниже +1 °С, а её максимальное значение составит +10 °С — тёплая погода должна прийти в регион уже после 24 числа.
Дожди со снегом «Яндекс. Погода» прогнозирует только 11 марта, а снег — 2 и 3 марта.
Специалисты Гидрометцентра РФ не доверяют прогнозам погоды, сделанным далее чем на неделю, поскольку их точность снижается. Поэтому они предоставляют расчёты только на ближайшие семь дней.
Так, по прогнозам федеральных специалистов, оставшиеся три дня февраля в Белгородской области будут морозными: -5…-2 °С днём и -15…-11 °С — ночью. Какие-либо осадки не планируются.
Первый день марта будет не таким холодным — до -1 °С, а на вторые сутки столбик термометра и вовсе поднимется до +1 °С, однако обещают дожди и мокрый снег.
3 и 4 марта будут пасмурными и с небольшими осадками в виде дождя и снега. В тёмное время суток температура опустится до -4 °С, а в светлое — до +2 °С.
Пару недель назад журналисты узнали у синоптиков, что в большей части России ожидается ранняя весна — это значит, что тепло в регионы придёт чуть раньше нормы. Судя по всему, ждать тёплого марта в Белгороде всё же стоит.
Однако, несмотря на раннее тепло, в приграничном регионе вплоне возможно большое количество дождей. Если это окажется правдой, то лето в регионе может быть более безопасным: синоптики утверждали, что без частых дождей весной в Белгородской области может произойти много лесных пожаров.
Хоть первые дни марта почти по всей стране будут прохладными (слишком резкой смены погоды не планируется), температура всё равно будет выше климатической нормы на 3-5 градусов. За неделю столбик термометра поднимется примерно на 6-7 градусов.
Однако холодные ночи всё ещё возможны, поэтому стоит готовиться к -13…-10 °С.
Последний зимний месяц начинался в регионе тёплой погодой. Из-за этого даже существовал риск появления большого количества грызунов и мотыльков. Такую угрозу специалисты пророчили не только Белгородской области, но ещё нескольким регионам.
В то же время от аномально тёплой зимы была и своеобразная польза — фермерам удалось спасти урожай, который был под угрозой из-за осенней засухи. Однако специалистов беспокоило возможное появление морозов, которые по итогу наступили. Но они вряд ли навредили озимым культурам — их должен был защитить снег.
Также из-за сильных морозов белгородцы смогли увидеть на небе необычное явление.
Кроме того, свой вклад должны внести и весенние дожди, которые позволят региону обойти стороной частые лесные пожары.