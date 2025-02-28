Первые признаки тепла: с какой погоды начнётся весна в Белгороде?

Posted 28 февраля, 12:28
Published 28 февраля, 12:28
Modified 28 февраля, 12:30
Updated 28 февраля, 12:30
В субботу, 1 марта, в Белгородской области установится переменная облачность. Осадков не ожидается.
Ночью температура местами опустится до -18 °С. В целом же ожидается -13…-8 °С в тёмное время суток. Днём же столбик термометра поднимется до -4…+1 °С. Ветер южной четверти будет дуть со скоростью 2-7 м/с.
В воскресенье, 2 марта, в Белгородской области будет облачно с прояснениями. Ночью температура местами снизится до -14 °С. В остальных районах ожидается -9…-4 °С. Без осадков.
Однако уже днём в воскресенье возможен небольшой снег. Идти он будет при температуре -3…+2 °С. Ветер юго-западный 5-10 м/с, сообщили в региональном МЧС.
Выходные в Белгороде будут облачными. Суббота, к тому же, ожидается морозной. В ночь на 1 марта в городе температура опустится до -9 °С. Днём столбик термометра покажет до -1 °С. Осадков не ожидается.
Ночью в воскресенье похолодает до -5 °С. Днём 2 марта в Белгороде на улице будет около 0 °С.
В понедельник, вторник и четверг ночи будут морозными. Однако аномальных холодов уже ожидать не стоит, если верить прогнозу Гидрометцентра. Температура будет колебаться от -3 °С до -1 °С.
Днём же возможен небольшой плюс: +2…+3 °С.
Что же касается осадков, то ожидаются снег и снег с дождём. Подробности можно увидеть в актуальном прогнозе на скриншоте ниже.