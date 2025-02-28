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Posted 28 февраля, 12:28

Published 28 февраля, 12:28

Modified 28 февраля, 12:30

Updated 28 февраля, 12:30

Начиная с выходных ожидается небольшой «плюс»

Первые признаки тепла: с какой погоды начнётся весна в Белгороде?

28 февраля 2025, 12:28
Фото: 1MI. Начиная с выходных ожидается небольшой «плюс»

В Белгородскую область придёт небольшое потепление

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Новости Белгорода
1 и 2 марта днём в некоторых районах возможна плюсовая температура. Однако в воскресенье вместе с тем ожидается снег.

Погода в Белгородской области в выходные

В субботу, 1 марта, в Белгородской области установится переменная облачность. Осадков не ожидается.

Ночью температура местами опустится до -18 °С. В целом же ожидается -13…-8 °С в тёмное время суток. Днём же столбик термометра поднимется до -4…+1 °С. Ветер южной четверти будет дуть со скоростью 2-7 м/с.

В воскресенье, 2 марта, в Белгородской области будет облачно с прояснениями. Ночью температура местами снизится до -14 °С. В остальных районах ожидается -9…-4 °С. Без осадков.

Однако уже днём в воскресенье возможен небольшой снег. Идти он будет при температуре -3…+2 °С. Ветер юго-западный 5-10 м/с, сообщили в региональном МЧС.

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Погода в Белгороде в выходные

Выходные в Белгороде будут облачными. Суббота, к тому же, ожидается морозной. В ночь на 1 марта в городе температура опустится до -9 °С. Днём столбик термометра покажет до -1 °С. Осадков не ожидается.

Ночью в воскресенье похолодает до -5 °С. Днём 2 марта в Белгороде на улице будет около 0 °С.

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Чего ожидать от погоды в Белгороде на следующей неделе?

В понедельник, вторник и четверг ночи будут морозными. Однако аномальных холодов уже ожидать не стоит, если верить прогнозу Гидрометцентра. Температура будет колебаться от -3 °С до -1 °С.

Днём же возможен небольшой плюс: +2…+3 °С.

Что же касается осадков, то ожидаются снег и снег с дождём. Подробности можно увидеть в актуальном прогнозе на скриншоте ниже.

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