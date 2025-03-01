Температурные качели: какой погоды ждать во второй день весны

Posted 1 марта, 13:17
Published 1 марта, 13:17
Modified 1 марта, 13:19
Updated 1 марта, 13:19
По данным Гидрометцентра 2 марта в Белгородской области будет облачно с прояснениями.
Ночью будет от трёх до восьми градусов мороза, а в восточных районах — до минус 13.
Днём местами пройдёт мокрый снег при слабом юго-западном ветре. Температуру стоит ожидать в пределах от трёх градусов мороза до двух градусов тепла.
В областном центре осадки обещают небольшие, но без плюсовой температуры — столбики термометров не преодолеют отметку в один градус мороза.
В Старом Осколе ночью будет -6, днём -2. В Валуйках ночью до минус девяти, днём — один градус мороза.