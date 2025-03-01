bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 марта, 13:17

Published 1 марта, 13:17

Modified 1 марта, 13:19

Updated 1 марта, 13:19

Температурные качели: какой погоды ждать во второй день весны

Температурные качели: какой погоды ждать во второй день весны

1 марта 2025, 13:17
Фото: 1MI.
2 марта в Белгородской области будет непогожим. Стоит ожидать ночных морозов, снега и туман.

По данным Гидрометцентра 2 марта в Белгородской области будет облачно с прояснениями.

Ночью будет от трёх до восьми градусов мороза, а в восточных районах — до минус 13.

Днём местами пройдёт мокрый снег при слабом юго-западном ветре. Температуру стоит ожидать в пределах от трёх градусов мороза до двух градусов тепла.

В областном центре осадки обещают небольшие, но без плюсовой температуры — столбики термометров не преодолеют отметку в один градус мороза.

В Старом Осколе ночью будет -6, днём -2. В Валуйках ночью до минус девяти, днём — один градус мороза.

Первые признаки тепла: с какой погоды начнётся весна в Белгороде?
Узнать подробнее
Читайте также:
Синоптики обнадёжили белгородцев прогнозом на март, но есть нюанс
#Евгений Грицков#Общество#Прогноз погоды на 2 марта
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика