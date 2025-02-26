Воспитанников белгородских детсадов кормили поддельным сливочным маслом

Posted 26 февраля, 10:49
Published 26 февраля, 10:49
Modified 26 февраля, 10:49
Updated 26 февраля, 10:49
В конце января специалисты Россельхознадзора взяли пробы сливочных масел, которые подают детям в детских садах посёлка Вейделевка Белгородской области. Среди них была продукция от «Молочных берегов» Курской области и «МолСбыта» Брянской области.
Однако результаты показали, что юным белгородцам скармливают фальсификат — в этих продуктах нашли жиры немолочного происхождения, поэтому они не соответствовали требованиям безопасности молочной продукции.
Все уполномоченные ведомства уже уведомили об обнаруженных нарушениях. До середины февраля производителям объявили предостережения.