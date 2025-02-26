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Posted 26 февраля, 10:49

Published 26 февраля, 10:49

Modified 26 февраля, 10:49

Updated 26 февраля, 10:49

Фальсификат масла нашли в детсадах

Воспитанников белгородских детсадов кормили поддельным сливочным маслом

26 февраля 2025, 10:49
Фото: Изображение Midjourney. Фальсификат масла нашли в детсадах
Сюжет
Дети
В детсадах Вейделевки кормили фальсификатом — сливочным маслом, изготовленным в Курской и Брянской областях.

В конце января специалисты Россельхознадзора взяли пробы сливочных масел, которые подают детям в детских садах посёлка Вейделевка Белгородской области. Среди них была продукция от «Молочных берегов» Курской области и «МолСбыта» Брянской области.

Однако результаты показали, что юным белгородцам скармливают фальсификат — в этих продуктах нашли жиры немолочного происхождения, поэтому они не соответствовали требованиям безопасности молочной продукции.

Все уполномоченные ведомства уже уведомили об обнаруженных нарушениях. До середины февраля производителям объявили предостережения.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Курская область#Дети#Сливочное масло#Вейделевка#Фальсификат#Детсад#Брянская область#Белгород
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