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Posted 26 февраля, 16:18

Published 26 февраля, 16:18

Modified 26 февраля, 16:18

Updated 26 февраля, 16:18

Менуши Акли

Иностранец из далёкой страны пытался пересечь границу и получил 10 лет

26 февраля 2025, 16:18
Фото: Прокуратура Брянской области. Менуши Акли

В Брянске осудили алжирца за покушение на наёмничество

Сюжет
Приграничье
Гражданин Алжира пытался стать наёмником Украины и даже напал на пограничника в Брянской области.

Брянский областной суд приговорил 26-летнего гражданина Алжира Менуши Акли к 10 годам колонии строгого режима за попытку стать наёмником, сообщают «Брянские новости».

Его признали виновным в покушении на наёмничество, незаконном пересечении границы и применении насилия к сотруднику ФСБ.

Акли приехал в Россию с целью обучения в Йошкар-Оле, но на самом деле планировал попасть на Украину и вступить в вооружённые формирования. В апреле 2024 года, пытаясь нелегально пересечь границу, он был задержан в 1,5 км от неё, после чего напал на пограничника. Сам задержанный отмечает, что «не хотел сделать ничего плохого для России».

Приговор не вступил в силу.

Ранее в Брянской области уничтожили диверсионно-разведывательную группу, пытавшуюся прорваться на территорию России. В ходе операции ликвидированы четыре иностранных наёмника, граждане Польши, Канады и США. Сотрудники ФСБ установили их личности и показали кадры с места событий, включая натовское оружие.

Год назад 300 человек, включая иностранных наёмников, пытались атаковать Белгородскую область.

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#Анна Селищева#Белгородская область#Происшествия#Нападение#Брянская область#Алжир#Приграничье#СВО#Наёмник
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