Иностранец из далёкой страны пытался пересечь границу и получил 10 лет

Posted 26 февраля, 16:18
Published 26 февраля, 16:18
Modified 26 февраля, 16:18
Updated 26 февраля, 16:18
Брянский областной суд приговорил 26-летнего гражданина Алжира Менуши Акли к 10 годам колонии строгого режима за попытку стать наёмником, сообщают «Брянские новости».
Его признали виновным в покушении на наёмничество, незаконном пересечении границы и применении насилия к сотруднику ФСБ.
Акли приехал в Россию с целью обучения в Йошкар-Оле, но на самом деле планировал попасть на Украину и вступить в вооружённые формирования. В апреле 2024 года, пытаясь нелегально пересечь границу, он был задержан в 1,5 км от неё, после чего напал на пограничника. Сам задержанный отмечает, что «не хотел сделать ничего плохого для России».
Приговор не вступил в силу.
Ранее в Брянской области уничтожили диверсионно-разведывательную группу, пытавшуюся прорваться на территорию России. В ходе операции ликвидированы четыре иностранных наёмника, граждане Польши, Канады и США. Сотрудники ФСБ установили их личности и показали кадры с места событий, включая натовское оружие.
Год назад 300 человек, включая иностранных наёмников, пытались атаковать Белгородскую область.