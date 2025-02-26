Иностранец из далёкой страны пытался пересечь границу и получил 10 лет

Акли приехал в Россию с целью обучения в Йошкар-Оле, но на самом деле планировал попасть на Украину и вступить в вооружённые формирования. В апреле 2024 года, пытаясь нелегально пересечь границу, он был задержан в 1,5 км от неё, после чего напал на пограничника. Сам задержанный отмечает, что «не хотел сделать ничего плохого для России».