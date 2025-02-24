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Posted 24 февраля, 11:31

Published 24 февраля, 11:31

Modified 24 февраля, 11:33

Updated 24 февраля, 11:33

Пострадавших, по предварительным данным, нет

После взрыва дрона под Белгородом произошёл пожар в здании соцобъекта

24 февраля 2025, 11:31
Фото: 1MI. Пострадавших, по предварительным данным, нет

Три населённых пункта в Белгородской области подверглись атакам ВСУ

Сюжет
Обстрел
Повреждены дома, коммерческие объекты и транспорт.

В Малиновке Белгородского района беспилотник ударил по соцобъекту, вызвав пожар. Очаг возгорания ликвидировали бойцы самообороны.

В Борисовке Волоконовского района два беспилотника атаковали коммерческое здание, «Газель» и легковой автомобиль.

В Тишанке из-за обстрела пострадали четыре дома и два торговых объекта — выбиты окна, посечены крыши. Также повреждены линии газо- и электроснабжения. Восстановительные работы начнут после согласования с военными, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

Напомним, что ранее из-за атак БПЛА без света временно остались жители двух белгородских сёл.

Вчера ВСУ атаковали семь районов Белгородской области. Под удар попали частные дома, автомобили и линии электропередачи. Разрушения зафиксированы в Белгородском, Борисовском, Волоконовском, Грайворонском и Шебекинском районах. Пострадавших нет.

Сильнее всего пострадали Тишанка и Коновалово — там повреждены четыре дома и две постройки. В Малиновке, Берёзовке и Новой Таволжанке атаки затронули жилые дома, транспорт и инфраструктуру.

В праздничный день ВСУ атаковали семь районов Белгородской области
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