После взрыва дрона под Белгородом произошёл пожар в здании соцобъекта

Posted 24 февраля, 11:31
Published 24 февраля, 11:31
Modified 24 февраля, 11:33
Updated 24 февраля, 11:33
В Малиновке Белгородского района беспилотник ударил по соцобъекту, вызвав пожар. Очаг возгорания ликвидировали бойцы самообороны.
В Борисовке Волоконовского района два беспилотника атаковали коммерческое здание, «Газель» и легковой автомобиль.
В Тишанке из-за обстрела пострадали четыре дома и два торговых объекта — выбиты окна, посечены крыши. Также повреждены линии газо- и электроснабжения. Восстановительные работы начнут после согласования с военными, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
Напомним, что ранее из-за атак БПЛА без света временно остались жители двух белгородских сёл.
Вчера ВСУ атаковали семь районов Белгородской области. Под удар попали частные дома, автомобили и линии электропередачи. Разрушения зафиксированы в Белгородском, Борисовском, Волоконовском, Грайворонском и Шебекинском районах. Пострадавших нет.
Сильнее всего пострадали Тишанка и Коновалово — там повреждены четыре дома и две постройки. В Малиновке, Берёзовке и Новой Таволжанке атаки затронули жилые дома, транспорт и инфраструктуру.