Без раненых не обошлось: как белгородцы пережили атаки на годовщину начала СВО?

Posted 25 февраля, 06:33
Published 25 февраля, 06:33
Modified 25 февраля, 06:35
Updated 25 февраля, 06:35
В день трёхлетия начала СВО по всей Белгородской области четыре раза звучала тревога. Во время неё жители слышали громкие звуки и замечали следы на небе. Позже губернатор Вячеслав Гладков заявил, что над областным центром, Белгородским и Борисовским районом сработала система ПВО, но не уточнял, что именно удалось ликвидировать.
В ежедневном отчёте сообщили, что над Белгородским районом сбили два дрона, но обломки повредили соцобъект в Малиновке. Борисовский район также пытался атаковать дрон, но всего один. Однако из-за сброса взрывчатки повреждены дом и авто.
Из-за вчерашних обстрелов ранения получил житель Волоконовского района. Его с ранениями ноги доставили в Валуйскую ЦРБ, а после отпустили на амбулаторное лечение.
В муниципалитете ущерб причинён трём торговым точкам, «Газели», легковушке, четырём домовладениям, хозпостройке, а также линиям газо- и электроснабжения.
Жители одной улицы в селе Долгое Валуйского округа остались без света из-за удара БПЛА. Также оказались повреждены две машины и один дом. В Грайворонском округе посекло забор, а один автомобиль полностью сгорел.
Также ВСУ били по Краснояружскому району и Шебекинскому округу, но там обошлось без последствий.