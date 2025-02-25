Без раненых не обошлось: как белгородцы пережили атаки на годовщину начала СВО?

В день трёхлетия начала СВО по всей Белгородской области четыре раза звучала тревога. Во время неё жители слышали громкие звуки и замечали следы на небе. Позже губернатор Вячеслав Гладков заявил, что над областным центром, Белгородским и Борисовским районом сработала система ПВО, но не уточнял, что именно удалось ликвидировать.