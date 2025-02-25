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Posted 25 февраля, 06:33

Published 25 февраля, 06:33

Modified 25 февраля, 06:35

Updated 25 февраля, 06:35

Пострадал мирный житель

Без раненых не обошлось: как белгородцы пережили атаки на годовщину начала СВО?

25 февраля 2025, 06:33
Фото: 1MI. Пострадал мирный житель

ВСУ более 60 раз атаковали Белгородскую область в годовщину начала СВО

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Обстрел
Украинские военнослужащие выпустили по семи белгородским муниципалитетам 45 дронов и 18 снарядов. Есть раненые и разрушения.

В день трёхлетия начала СВО по всей Белгородской области четыре раза звучала тревога. Во время неё жители слышали громкие звуки и замечали следы на небе. Позже губернатор Вячеслав Гладков заявил, что над областным центром, Белгородским и Борисовским районом сработала система ПВО, но не уточнял, что именно удалось ликвидировать.

В ежедневном отчёте сообщили, что над Белгородским районом сбили два дрона, но обломки повредили соцобъект в Малиновке. Борисовский район также пытался атаковать дрон, но всего один. Однако из-за сброса взрывчатки повреждены дом и авто.

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Из-за вчерашних обстрелов ранения получил житель Волоконовского района. Его с ранениями ноги доставили в Валуйскую ЦРБ, а после отпустили на амбулаторное лечение.

В муниципалитете ущерб причинён трём торговым точкам, «Газели», легковушке, четырём домовладениям, хозпостройке, а также линиям газо- и электроснабжения.

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Жители одной улицы в селе Долгое Валуйского округа остались без света из-за удара БПЛА. Также оказались повреждены две машины и один дом. В Грайворонском округе посекло забор, а один автомобиль полностью сгорел.

Также ВСУ били по Краснояружскому району и Шебекинскому округу, но там обошлось без последствий.

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