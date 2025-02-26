Летело на Белгород? ВСУ вновь атаковали из РСЗО Vampire

Posted 26 февраля, 11:28
Published 26 февраля, 11:28
Modified 26 февраля, 11:42
Updated 26 февраля, 11:42
В ежедневной сводке Минобороны РФ сообщило об уничтоженных 19 снарядах системы залпового огня Vampire чешского производства, обращает внимание издание УтроNews.
Где именно их сбили, не уточняется. Вместе с тем громко вчера, 25 февраля, было и в Белгороде. Взрывы прогремели около 15:00. Ракетную опасность объявляли на всей территории региона.
Некоторые медиа предполагали, что обстрел ВСУ могли вести из РСЗО HIMARS, Vampire и «Ольха». На тот момент официального подтверждения не было. Однако в свежей сводке упоминание об РСЗО Vampire всё же есть.
Добавим, что ВСУ обстреливали Белгород два дня подряд. В понедельник последствий не обнаружили. Во вторник разрушения выявили в Томаровке.
Кроме того, в сводке Минобороны сообщается о пяти сбитых французских бомбах Hammer и 185 беспилотниках самолётного типа.