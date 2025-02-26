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Posted 26 февраля, 11:28

Published 26 февраля, 11:28

Modified 26 февраля, 11:42

Updated 26 февраля, 11:42

Следы в небе после работы ПВО в Белгороде

Летело на Белгород? ВСУ вновь атаковали из РСЗО Vampire

26 февраля 2025, 11:28
Фото: bel.ru. Следы в небе после работы ПВО в Белгороде

ПВО сбила 19 снарядов РСЗО Vampire

Сюжет
Пво
Кроме того, уничтожены французские бомбы и беспилотники самолётного типа.

В ежедневной сводке Минобороны РФ сообщило об уничтоженных 19 снарядах системы залпового огня Vampire чешского производства, обращает внимание издание УтроNews.

Где именно их сбили, не уточняется. Вместе с тем громко вчера, 25 февраля, было и в Белгороде. Взрывы прогремели около 15:00. Ракетную опасность объявляли на всей территории региона.

Некоторые медиа предполагали, что обстрел ВСУ могли вести из РСЗО HIMARS, Vampire и «Ольха». На тот момент официального подтверждения не было. Однако в свежей сводке упоминание об РСЗО Vampire всё же есть.

Добавим, что ВСУ обстреливали Белгород два дня подряд. В понедельник последствий не обнаружили. Во вторник разрушения выявили в Томаровке.

Кроме того, в сводке Минобороны сообщается о пяти сбитых французских бомбах Hammer и 185 беспилотниках самолётного типа.

Что известно о последствиях взрывов в Белгороде и регионе?
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#Белгородская область#Россия#Пво#Минобороны#СВО#РСЗО Vampire
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