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Posted 26 февраля, 06:45

Published 26 февраля, 06:45

Modified 26 февраля, 07:57

Updated 26 февраля, 07:57

Разрушения есть в нескольких домах

ВСУ атаковали Белгородскую область ночью: что произошло?

26 февраля 2025, 06:45
Фото: 1MI. Разрушения есть в нескольких домах

ВСУ выпустили по Белгородской области 32 боеприпаса и 96 беспилотников

Сюжет
Обстрел
Повреждены дома, легковые автомобили, спецтехника. Некоторые дома полностью разрушены.

25 февраля ВСУ выпустили по Белгородской области 32 боеприпаса и 96 беспилотников. Пострадавших среди мирных жителей нет, но есть разрушения.

Накануне было громко в Белгороде, Белгородском и Борисовском районах, Яковлевском округе. Известно, что в столице региона обошлось без последствий. Удивительно, но в сводку ЧП впервые за долгое время не попал и регулярно подвергающийся атакам Белгородский район.

В Яковлевском округе после отражения ударов ВСУ повреждены дом и машина. В Борисовском районе последствий атак тоже не обнаружили.

Один из ударов произошёл минувшей ночью. В грайворонской Новостроевке-Первой с беспилотника сбросили взрывные устройства — пострадали дом и машина, сообщили в оперштабе.

В шебекинском Муроме из-за атак ВСУ разрушены два частных дома, ещё один пострадал. Дом попал под удар и в Архангельском.

В Краснояружском районе после атак накануне повреждён только соцобъект, в Валуйском округе — объект водоснабжения и четыре единицы спецтехники.

Атакам накануне подвергся и Волоконовский район. В результате повреждено три частных дома, две постройки, машина, магазин и линия электропередачи.

Что известно о последствиях взрывов в Белгороде и регионе?
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