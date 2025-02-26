ВСУ атаковали Белгородскую область ночью: что произошло?

Posted 26 февраля, 06:45
Published 26 февраля, 06:45
Modified 26 февраля, 07:57
Updated 26 февраля, 07:57
25 февраля ВСУ выпустили по Белгородской области 32 боеприпаса и 96 беспилотников. Пострадавших среди мирных жителей нет, но есть разрушения.
Накануне было громко в Белгороде, Белгородском и Борисовском районах, Яковлевском округе. Известно, что в столице региона обошлось без последствий. Удивительно, но в сводку ЧП впервые за долгое время не попал и регулярно подвергающийся атакам Белгородский район.
В Яковлевском округе после отражения ударов ВСУ повреждены дом и машина. В Борисовском районе последствий атак тоже не обнаружили.
Один из ударов произошёл минувшей ночью. В грайворонской Новостроевке-Первой с беспилотника сбросили взрывные устройства — пострадали дом и машина, сообщили в оперштабе.
В шебекинском Муроме из-за атак ВСУ разрушены два частных дома, ещё один пострадал. Дом попал под удар и в Архангельском.
В Краснояружском районе после атак накануне повреждён только соцобъект, в Валуйском округе — объект водоснабжения и четыре единицы спецтехники.
Атакам накануне подвергся и Волоконовский район. В результате повреждено три частных дома, две постройки, машина, магазин и линия электропередачи.