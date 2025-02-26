ВСУ атаковали Белгородскую область ночью: что произошло?

Накануне было громко в Белгороде, Белгородском и Борисовском районах, Яковлевском округе. Известно, что в столице региона обошлось без последствий. Удивительно, но в сводку ЧП впервые за долгое время не попал и регулярно подвергающийся атакам Белгородский район.