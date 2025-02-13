Почти 2 тысячи человек вступили в отряд «Барс». К чему-то готовятся?

Posted 13 февраля, 15:08
Published 13 февраля, 15:08
Modified 13 февраля, 15:08
Updated 13 февраля, 15:08
В Брянске расширяется новый отряд «Барс». По последним данным, в его ряды вступили уже 1800 человек. Ещё около ста жителей прибавляется ежедневно, пишут «Брянские новости».
При этом границу охраняют не только члены батальона, но и отряды теробороны, которые оснащены вооружением Росгвардии. Для «Барса» всю технику, оборудование и обмундирование закупает брянское правительство.
Сообщается, что каждый житель, подписавший с батальоном контракт, единожды получает выплату в размере 300 тысяч рублей. Для них действуют такие же меры поддержки, как и для участников СВО.