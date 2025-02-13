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Posted 13 февраля, 15:08

Published 13 февраля, 15:08

Modified 13 февраля, 15:08

Updated 13 февраля, 15:08

Члены батальона «Барс-Брянск»

Почти 2 тысячи человек вступили в отряд «Барс». К чему-то готовятся?

13 февраля 2025, 15:08
Фото: страница губернатора Брянской области Александра Богомаза. Члены батальона «Барс-Брянск»

Количество бойцов отряда «Барс-Брянск» увеличилось до 1800

Сюжет
Приграничье
Многие брянцы решили вступить в отряд «Барс» для защиты своего региона. При этом паники у населения нет.

В Брянске расширяется новый отряд «Барс». По последним данным, в его ряды вступили уже 1800 человек. Ещё около ста жителей прибавляется ежедневно, пишут «Брянские новости».

При этом границу охраняют не только члены батальона, но и отряды теробороны, которые оснащены вооружением Росгвардии. Для «Барса» всю технику, оборудование и обмундирование закупает брянское правительство.

Сообщается, что каждый житель, подписавший с батальоном контракт, единожды получает выплату в размере 300 тысяч рублей. Для них действуют такие же меры поддержки, как и для участников СВО.

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#Александра Склярова#Брянская область#Приграничье#Барс#СВО#Барс-брянск
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