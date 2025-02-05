Одни уходят в «Барс», другие — в Курск, а обстановка в Белгороде остаётся напряжённой

Posted 5 февраля, 15:30
Published 5 февраля, 15:30
Modified 5 февраля, 15:30
Updated 5 февраля, 15:30
Жители Белгородской области обеспокоены слухами о возможном наступлении ВСУ, особенно в районе Шебекино. В оперативном штабе пояснили, что распространяемая информация направлена на создание паники, и призвали граждан доверять только официальным источникам.
Обстановка на границе остаётся напряжённой. Однако власти заверяют, что ситуация под контролем, а все необходимые службы работают над обеспечением безопасности населения.
Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников объявил о своём вступлении в отряд «Барс-Белгород». Он планирует заняться организацией медицинской службы, чтобы на месте разобраться в системе и внести необходимые улучшения.
Исполнять обязанности министра временно будет его первый заместитель Людмила Крылова. Иконников заверил, что останется на связи и будет делиться актуальной информацией.
Бывший заместитель губернатора Белгородской области Владимир Базаров, курировавший сферы строительства и транспорта, получил новую должность в Курской области.
Врио главы региона Александр Хинштейн подтвердил, что Базаров станет его заместителем.
По словам Хинштейна, кандидатуру предложил Вячеслав Гладков. Власти рассчитывают, что белгородский опыт Базарова поможет исправить сложную ситуацию в строительной сфере Курской области.