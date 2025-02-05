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Posted 5 февраля, 15:30

Published 5 февраля, 15:30

Modified 5 февраля, 15:30

Updated 5 февраля, 15:30

Белгородцы боятся повторения «курского сценария» в регионе

Одни уходят в «Барс», другие — в Курск, а обстановка в Белгороде остаётся напряжённой

5 февраля 2025, 15:30
Фото: 1MI. Белгородцы боятся повторения «курского сценария» в регионе
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Подтвердилась информация о новом месте работы бывшего замгубернатора Базарова, министр Иконников ушёл в «Барс», а в оперштабе прокомментировали тревожные слухи.

Оперштаб — о слухах о наступлении ВСУ

Жители Белгородской области обеспокоены слухами о возможном наступлении ВСУ, особенно в районе Шебекино. В оперативном штабе пояснили, что распространяемая информация направлена на создание паники, и призвали граждан доверять только официальным источникам.

Обстановка на границе остаётся напряжённой. Однако власти заверяют, что ситуация под контролем, а все необходимые службы работают над обеспечением безопасности населения.

«Обстановка остаётся напряжённой»: белгородский оперштаб — о слухах про наступление
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«Барс» прирастает чиновниками

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников объявил о своём вступлении в отряд «Барс-Белгород». Он планирует заняться организацией медицинской службы, чтобы на месте разобраться в системе и внести необходимые улучшения.

Исполнять обязанности министра временно будет его первый заместитель Людмила Крылова. Иконников заверил, что останется на связи и будет делиться актуальной информацией.

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Базаров всё же в Курске

Бывший заместитель губернатора Белгородской области Владимир Базаров, курировавший сферы строительства и транспорта, получил новую должность в Курской области.

Врио главы региона Александр Хинштейн подтвердил, что Базаров станет его заместителем.

По словам Хинштейна, кандидатуру предложил Вячеслав Гладков. Власти рассчитывают, что белгородский опыт Базарова поможет исправить сложную ситуацию в строительной сфере Курской области.

Гладков отправил? Подтвердилась информация о новом месте работы Базарова
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