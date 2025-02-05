Пополнение: кто ещё из белгородских министров уходит в «Барс»?

Posted 5 февраля, 11:37
Published 5 февраля, 11:37
Modified 5 февраля, 11:39
Updated 5 февраля, 11:39
Глава регионального минздрава Андрей Иконников сообщил об уходе в добровольческий отряд «Барс-Белгород». Своей основной задачей в отряде министр назвал организацию качественной работы медицинской службы.
По словам Иконникова, только находясь внутри системы, можно понять, как она устроена, и внести необходимые улучшения.
«Наши бойцы должны получать доступную плановую помощь. Чтобы увидеть, как работает процесс, и сделать его лучше, нужно быть частью этого процесса», — отметил министр.
Обязанности Иконникова пока что будет исполнять его первый заместитель Людмила Крылова.
«По вопросам организации медицинской помощи вы можете обратиться к Людмиле Степановне», — написал Иконников, указав ссылки на её страницы в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Министр также пообещал, что по возможности будет выходить на связь и делиться актуальной информацией.