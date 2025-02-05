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Posted 5 февраля, 11:37

Published 5 февраля, 11:37

Modified 5 февраля, 11:39

Updated 5 февраля, 11:39

Андрей Иконников

Пополнение: кто ещё из белгородских министров уходит в «Барс»?

5 февраля 2025, 11:37
Фото: Telegram-канал Андрея Иконникова. Андрей Иконников

Глава белгородского минздрава решил уйти в отряд «Барс»

Министры продолжают уходить в отряд за опытом.

Глава регионального минздрава Андрей Иконников сообщил об уходе в добровольческий отряд «Барс-Белгород». Своей основной задачей в отряде министр назвал организацию качественной работы медицинской службы.

По словам Иконникова, только находясь внутри системы, можно понять, как она устроена, и внести необходимые улучшения.

«Наши бойцы должны получать доступную плановую помощь. Чтобы увидеть, как работает процесс, и сделать его лучше, нужно быть частью этого процесса», — отметил министр.

Обязанности Иконникова пока что будет исполнять его первый заместитель Людмила Крылова.

«По вопросам организации медицинской помощи вы можете обратиться к Людмиле Степановне», — написал Иконников, указав ссылки на её страницы в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Министр также пообещал, что по возможности будет выходить на связь и делиться актуальной информацией.

Ранее стало известно, что министр образования региона Андрей Милёхин тоже ушёл в «Барс».

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#Анна Селищева#Белгородская область#Минздрав#Белгород#Андрей иконников#Барс-Белгород
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