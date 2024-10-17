Больше, чем в Белгороде? Сколько готовы заплатить бойцам отряда «Барс-Брянск»

Posted 17 октября, 08:30
Published 17 октября, 08:30
Modified 17 октября, 08:30
Updated 17 октября, 08:30
Отряд «Барс» есть не только в Белгородской области, но и в ещё двух приграничных регионах — Брянской и Курской областях. Стало известно, какое довольствие готовы предложить бойцам подразделения «Барс-Брянск».
От Минобороны РФ бойцам единовременно готовы выплатить 35 тысяч рублей. Ежемесячная же сумма зависит от должности и количества дежурств.
Так, в зависимости от должности брянские «барсы» могут получать от 35 тысяч рублей до 92 тысяч 100 рублей. Что же касается дежурств, то, например, если боец готов взять их 15 за месяц, то «набегает 60 тысяч».
Издание со ссылкой на оперштаб приводит общие подсчёты: «Посчитаем минимальную оплату. 150 единовременных разобьём на месяцы — 25 тысяч. Плюс 35. Плюс как минимум 10 дежурств — 40 тысяч. Получается 100 000 рублей в месяц». В этом случае подсчёт актуален для тех, кто заключил контракт на полгода.
Что касается «150 единовременных», речь, судя по всему, идёт о единоразовой выплате в 150 тысяч рублей от региона при заключении контракта на полгода. Соответствующие планы о введении выплаты ранее обсуждали местные власти. При этом если контракт заключат на год, то бойцу могут выплатить 300 тысяч рублей.
«Плюс 35» в комментарии оперштаба — это подъёмные в размере 35 тысяч рублей. За каждый день боевого дежурства выплачивается по 4 тысячи рублей, уточняет источник.
Что же касается подразделения «Барс-Белгород», то, по словам губернатора Вячеслава Гладкова, бойцам готовы заплатить минимум 80 тысяч рублей на руки. Сумма может увеличиться в зависимости от должности и выполнения боевых задач. Глава региона также пояснил, что большая часть выплачивается из областного бюджета, а остальное — от Минобороны РФ.