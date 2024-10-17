Больше, чем в Белгороде? Сколько готовы заплатить бойцам отряда «Барс-Брянск»

Что касается «150 единовременных», речь, судя по всему, идёт о единоразовой выплате в 150 тысяч рублей от региона при заключении контракта на полгода. Соответствующие планы о введении выплаты ранее обсуждали местные власти. При этом если контракт заключат на год, то бойцу могут выплатить 300 тысяч рублей.